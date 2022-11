SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) antecipou a divulgação dos aprovados para a segunda fase do vestibular. A lista dos convocados está disponível na página da Comvest.

A universidade tinha anunciado que só iria divulgar a lista dos aprovados em 3 de dezembro, mas disse ter conseguido adiantar a convocação.

No total, 12.708 candidatos estão sendo convocados para a segunda fase. Eles concorrem a 2.540 vagas em 69 cursos de graduação.

Mais de 56 mil pessoas fizeram a primeira fase, realizada em 6 de novembro.

Os cursos mais concorridos nesta edição são medicina, arquitetura e urbanismo e ciência da computação. A primeira fase teve duração máxima de cinco horas. Os inscritos responderam a 72 questões de múltipla escolha.

A segunda fase será realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022, com duração de cinco horas em cada dia.

A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas. As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em primeira opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes).