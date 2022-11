SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deve se preparar para enfrentar fortes pancadas de chuva nos próximos dias, com alerta para alagamentos. A instabilidade no tempo deve começar já na manhã desta quarta-feira (23), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, a chuva só deve perder força no sábado (26) e, mesmo assim, não há previsão de céu aberto durante todo o dia.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a chegada da chuva ocorre por causa da presença de áreas de instabilidade e da propagação de uma frente fria no oceano.

"Em decorrência disso, são esperados expressivos volumes de chuva, o que eleva o potencial para transbordamentos de córregos e rios, bem como escorregamento de encostas em áreas de risco", afirma o órgão da prefeitura paulistana.

O morador do município de São Paulo também deve se preparar para queda na temperatura. Se nesta terça-feira (22), a máxima prevista era de 30ºC, os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 27ºC nesta quarta.

Na quinta-feira (24), quando a máxima não deve superar os 20ºC, a atuação de uma frente fria no litoral paulista, associada a núcleos de chuva de moderada a forte intensidade, mantém o tempo instável e chuvoso ao longo do dia, diz o CGE.

De acordo com o Inmet, as temperaturas mínimas vão variar entre 18ºC (terça) e 14ºC (sábado).

Toda a cidade de São Paulo foi posta em estado de atenção para alagamentos no início da noite desta terça-feira (22).

Conforme o CGE, houve chuva de grazino, por volta das 17h, na região do Horto Florestal, na zona norte.

Neste mesmo horário, rajadas de vento alcançaram 53,7 km por hora no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana.

O Corpo de Bombeiros disse que até as 19h10 foram 25 chamados para quedas de árvores e cinco para alagamentos na Grande São Paulo.

Outras regiões No estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil, também há previsão de chuva com raios nesta terça-feira na Baixada Santista. No interior, nas regiões de Bauru, Marília, Presidente Prudente e Registro.

Nas demais capitais da região Sudeste, Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) também há previsão de chuva até sábado, com fortes pancadas na quinta e na sexta-feira, diz o Inmet.

Em Brasília (DF), deve chover até sábado, com temperaturas que prometem oscilar entre 17ºC e 28ºC.

No Sul, em Porto Alegre (RS), há previsão de chuva isolada nos próximos dias. Em Florianópolis (SC) e em Curitiba (PR), entretanto, deve chover forte na quarta.

No Nordeste, a previsão é de temperaturas que alcancem 31ºC e chuvas isoladas para dar um refresco no calor.