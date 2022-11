SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um problema técnico na turbina de uma aeronave da Gol com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, levou a pista de aeroporto de Congonhas (SP) a ser fechada na manhã deste sábado (26) por cerca de duas horas. Segundo a Infraero, 16 voos foram cancelados e nove foram desviados para outros aeroportos.

Segundo a companhia aérea, a decolagem do voo G3 1016 com destino ao Santos Dumont, no Rio, foi interrompida às 9h45 após a falha técnica ser constatada. "A decisão de interromper a decolagem ocorreu no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista de Congonhas", justifica a empresa. Os passageiros realizaram o desembarque e a pista foi interditada. Ainda segundo a Gol, os passageiros estão sendo acomodados nos próximos voos.

De acordo com a Infraero, as operações no aeroporto de Congonhas ficaram suspensas das 9h49 às 11h28 por causa de detritos deixados na pista pela aeronave. "Ao dar potência no motor no momento da decolagem com destino ao Aeroporto Santos Dumont, a turbina se desintegrou gerando grande quantidade de material na pista", afirma. Bombeiros foram acionados e foi realizada a limpeza da pista. Ainda segundo a Infraero, 16 voos foram cancelados e nove foram desviados para outros aeroportos.

A Azul informou que dois voos da companhia foram alterados: um foi cancelado e outro atrasado, mas que a situação já está normalizada. A Latam também já voltou a operar os voos com origem ou destino a Congonhas após a reabertura da pista.