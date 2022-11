SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor que pretende dar uma escapada do trabalho para ver o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo deve ficar atento, porque a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai manter o rodízio na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (28).

Pelo calendário municipal não podem circular nesta segunda carros com placas finais 1 e 2, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Quem infringir a regra poderá ser multado em R$ 130,16 e levar quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O Brasil enfrenta a Suíça, às 13h (de Brasília) pela segunda rodada do Grupo G do Mundial no Qatar.

O paulistano deve ficar atento a mudanças em vários serviços públicos. Veja a seguir.

ESCOLAS

Escolas públicas e particulares de São Paulo programam dispensar os alunos mais cedo. No caso das municipais, as aulas poderão ser suspensas duas horas antes do jogo, ou seja, às 11h.

"As unidades educacionais da administração direta e conveniadas têm autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante partidas, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades em que estão inseridas", afirma a prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, as escolas que suspenderem o expediente deverão realizar reposição de conteúdo posteriormente, assim como de horas de trabalho para os servidores.

Alguns colégios particulares decidiram que vão manter equipes de professores de plantão caso os pais não possam buscar os filhos antes das partidas. Nessas unidades, está prevista a transmissão dos jogos para os alunos.

Na rede estadual, a Secretaria da Educação diz que as escolas têm autonomia para definirem atividades diversificadas durante os jogos, respeitando o calendário que garante 200 dias letivos cumpridos. Assim, caso alguma unidade interrompa as aulas deverá elaborar plano de reposição.

BANCOS

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências abrem ao público das 8h30 às 11h30.

Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 7h30 às 10h30. Nos com duas horas de diferença, das 7h às 9h.

PARQUES PÚBLICOS

Quem ganhou folga por causa da Copa, mas não está nem aí para jogo da seleção na TV, os parques municipais urbanos estarão abertos normalmente ?veja aqui o horário de funcionamento de cada um. Os naturais estarão fechados para manutenção, como ocorre toda a segunda-feira.

Os viveiros municipais terão expediente até duas horas antes da partida.

O Planetário do Carmo, no parque do Carmo, zona leste, estará fechado.

CENTROS ESPORTIVOS

Estarão abertos no horário tradicional.

SAÚDE

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 10 milhões de pessoas tomaram apenas uma dose da da vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Na capital paulista, esta segunda é uma boa oportunidade para colocar a carteira de vacinação em dia, pois as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs integradas estarão com portas abertas das 7h às 19h com aplicação de imunizantes contra o novo coronavírus e poliomielite, além de multivacinação.

Também funcionam normalmente

Hospitais, inclusive os Dia

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)

Caps (Centros de Atenção Psicossocial)

LET (Laboratório de Emergência Toxicológica)

Padi (Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos)

Laboratórios

CCI (Centro de Controle de Intoxicações)

Fecham às 11h

Ceccos (Centros de Convivência e Cooperativa)

CERs (Centros Especializados em Reabilitação)

CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas)

SAEs (Serviços de Assistência Especializada)

CTAs (Centros de Testagem e Aconselhamento)

AMAs Especialidades

AEs (Ambulatórios de Especialidades)

Os hospitais veterinários atenderão apenas urgências e emergências

Na rede estadual, as unidades das Farmácias de Dose Certa, AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), o CRI Norte (Centro de Referência ao Idoso) e o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na zona leste da capital, atenderão até às 11h.

As Farmácias de Medicamentos Especializados Maria Zelia (alto custo), na zona leste, e Vila Mariana, na zona sul, funcionam normalmente das 7h às 19h. Já a unidade Várzea do Carmo, no Cambuci (centro), abre das 7h às 11h.

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Funciona até às 11h.

POUPATEMPO

Os postos no estado de São Paulo fecham às 11h. As opções digitais seguirão disponíveis.

TRANSPORTES METROPOLITANOS

A operação de algumas empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir ao jogo.

TRILHOS

A operação no metrô e trens será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade. Também haverá aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

TRÂNSITO PARA A FIFA FAN FESTIVAL

O tráfego será monitorado das 9h às 20h pela CET nas imediações do vale do Anhangabaú, no centro, onde torcedores poderão acompanhar o jogo do Brasil em um telão gigante.

Vias com bloqueios na região central

Rua da Consolação x avenida São Luís

Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio

Rua Florêncio de Abreu x ladeira Porto Geral

Rua Líbero Badaró x viaduto do Chá

Rua Coronel Xavier de Toledo x viaduto do Chá

Rua Formosa x avenida Prestes Maia

Rua Quirino de Andrade x avenida Nove de Julho.

CORREIOS

Nesta segunda, as agências fecham uma hora antes da partida e abrem 15 minutos após o encerramento do jogo.

MERCADOS MUNICIPAIS

Central de Abast. Leste - fecha às 12h

Mercado Guaianases - fechado

Mercado Ipiranga - fechado

Mercado Lapa - fecha às 12h30 e reabre após o jogo

Mercado Penha - fechado

Mercado Pirituba - cada box definirá seu funcionamento

Mercado São Miguel - fecha às 12h50 e reabre após o jogo

Mercado Sapopemba - fecha às 12h30 e reabre 15h30

Mercado Teotônio Vilela - fecha às 12h30 e reabre 15h30

Mercado Tucuruvi - fechado

Mercado Vila Formosa - fecha às 12h30, Reabre após o jogo

SACOLÕES

Avanhandava - normal

Bela Vista - fecha às 12h50 e reabre após o jogo

Brigadeiro - fecha ás 12h50 e reabre às 15h

Butantã - fecha às 13h e reabre após o jogo

Cid. Tiradentes - fecha às 12h45 e reabre após o jogo

Cohab Adventista - fecha às 12h30 e reabre após o jogo

da Lapa - normal

Estrada do Sabão - fecha às 13h e reabre após o jogo

Freguesia do Ó - fecha às 12h40 e reabre após o jogo

Jaguaré - normal

João Moura - normal

Rio Pequeno - normal

São Miguel - fecha às 12h50 e reabre após o jogo

BOM PRATO

Funcionarão normalmente.