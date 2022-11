CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Muito conhecido e querido em Presidente Prudente (a 574 km da capital paulista), o jornalista José Vinícius Barbosa da Silveira fez carreira e história na cidade, onde era conhecido como Mestre Barbosa.

O nome veio com as cinco décadas dedicadas à reportagem diária no jornal O Imparcial, no qual assinou a coluna Sociedade em Tópicos. Na Rádio Comercial AM, apresentou um dos mais conhecidos programas locais de entrevistas, Os Ouvintes Querem Ouvi-lo, transmitido aos domingos.

O programa era tão famoso que foi tema de um radiodocumentário, orientado pelo jornalista Homero Ferreira, que trabalhou com Barbosa por 16 anos.

"Ele nasceu em São Paulo, no Brás. Queria ser médico, tentou entrar na Faculdade de Medicina, mas ficou retido na terceira etapa. Veio para Presidente Prudente trabalhar na secretaria da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que passou a ser campus o da Unesp", conta o amigo.

Foi lá que Barbosa concluiu o curso de ciências sociais, em 1979. O trabalho de revisor no jornal e o seu ingresso no rádio foram decisivos para que escolhesse a profissão de jornalista e ficasse em Presidente Prudente.

No jornalismo, foi também repórter e colunista social. "Para ele, não havia qualquer tipo de distinção, rico ou pobre, preto ou branco", diz Ferreira. "Ele ia a qualquer festa social ou de família para a qual fosse convidado, sempre acompanhado de um fotógrafo. Escrevia e colocava foto de todo mundo", recorda.

Sinomar Calmona, diretor do jornal O Imparcial, conviveu com Barbosa por 40 anos. "Ele era um professor para todos nós, nosso mestre. Era dedicado, comparecia a tudo, a qualquer horário, cheio de vontade, sempre alegre. Tinha muitas amizades, era muito bem relacionado na cidade; um profissional habilidoso e competente. Um jornalista completo", define o amigo.

O diretor afirma que Barbosa era o jornalista mais popular e carismático da cidade e que trabalhou até seus 90 anos. "Ele sempre dizia que para fazer bem-feito é preciso amar o que se faz, e ele amava o que fazia, sempre amou o jornalismo, pelo qual dedicou a vida inteira", ressalta Calmona.

Barbosa da Silveira ficou viúvo por duas vezes e teve dois filhos, que já morreram. Em seus últimos anos, viveu em uma casa de repouso. Morreu no último dia 21, aos 97 anos, após sofrer uma parada cardíaca, deixando de luto o jornalismo de Presidente Prudente.