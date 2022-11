SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Servidores federais no Distrito Federal terão ponto facultativo nesta quarta-feira (30) no Dia do Evangélico. A portaria, assinada pelo ministro Paulo Guedes, foi publicada nesta terça (29) no Diário Oficial da União.

Segundo o texto, a determinação vale para órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional e não deve ter "prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais".

"O disposto não é aplicável às unidades administrativas que prestem atendimento ao público e que já possuam agendamento para atender cidadão, presencial ou remotamente, no dia 30 de novembro de 2022", ressaltou o texto.

A data homenageia pessoas que seguem as religiões evangélicas. Segundo dados do Censo de 2010, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os evangélicos são o segmento religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos anos.

Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 2010, o número saltou para 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas (de 26,2 milhões para 42,3 milhões).