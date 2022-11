SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todas as regiões do país devem registrar fortes temporais a partir desta terça-feira (29). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), estão previstas chuvas volumosas ao menos até a próxima segunda (5).

O instituto explica que o alto volume de chuvas no país é provocado pela atuação de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). A presença de um canal de umidade contribui para a ocorrência de temporais.

Na cidade de São Paulo há alerta para risco de alagamentos e transbordamento de córregos e rios e deslizamentos de terra por conta das fortes chuvas que devem ser registradas nas próximas tardes.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo), a partir do início da tarde desta terça a condição é de chuva moderada a forte com elevado potencial de riscos.

No início da noite a chuva diminui de intensidade e o dia deve terminar com chuva fraca e chuviscos. A temperatura máxima atinge valores próximos dos 25°C, com as taxas mínimas de umidade do ar acima dos 60%.

Na quarta-feira (30), devem ser registrados chuviscos ocasionais na madrugada, principalmente nos bairros mais extremos da zona sul. A cidade deve ter sol no período da manhã, com o retorno das pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite.

Fortes chuvas também devem ser registradas em todo o país. Segundo o Inmet, na região Norte, as áreas central e leste do Amazonas, central e sul do Pará e do Tocantins e norte de Roraima devem registrar os maiores volumes de precipitação.

No Nordeste, as chuvas se concentram principalmente na região central e sul da Bahia. Também há previsão de pancadas de chuvas isoladas para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba por causa do calor e alta umidade.

No Centro-Oeste, há previsão de acumulados de chuva significativos em grande parte do Mato Grosso, divisa com Goiás e Distrito Federal.

No Sudeste, o canal de umidade favorece chuvas fortes na região sudeste de São Paulo, em Minas Gerais e no Espírito Santo. No Sul do país, as tempestades devem atingir principalmente o sudoeste do Rio Grande do Sul, e leste do Paraná e Santa Catarina.