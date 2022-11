CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge o Paraná desde sábado (26) causou vários deslizamentos de terra nas rodovias que cortam o estado. O mais grave até agora foi na BR-376, em Guaratuba, no litoral do estado, onde a terra atingiu 21 veículos por volta das 19h desta segunda-feira (28), deixando ao menos uma pessoa morta.

Informações preliminares do governo do estado apontam 200 m de pistas totalmente interditadas, com 15 carros e seis caminhões arrastados pela rodovia. Muitos ficaram soterrados pela lama.

As buscas por vítimas precisaram ser interrompidas na madrugada devido ao risco de novos desabamentos, mas foram retomadas nesta manhã com o auxílio de cães farejadores. A identidade da pessoa morta ainda não foi divulgada.

Bombeiros, policiais militares, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil trabalham em conjunto com forças de segurança de Santa Catarina no atendimento à ocorrência e na busca pelos soterrados.

Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais, km 635 da BR-376, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101. A rota alternativa indicada para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Estrada da Graciosa (PR-410) também está interditada, assim como o acesso ao litoral pela BR-277, por conta de outro deslizamento.

Estado de emergência O governador Ratinho Junior (PSD) determinou a criação de um gabinete de crise que deve repassar informações diárias sobre a situação nas estradas.

Deve ser anunciado também, nas próximas horas, um decreto emergencial para garantir a estrutura e os equipamentos de resgate das vítimas e desobstrução das vias.

As equipes de operação de tráfego rodoviário auxiliam no trecho com sinalização de emergência, orientação ao usuário e disponibilização de serviços de guinchos.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72 horas, o acumulado já ultrapassou os 200 milímetros em alguns pontos da região litorânea.

Na noite desta segunda, Roberto Justus (União Brasil), prefeito de Guaratuba, cidade litorânea do Paraná, postou um vídeo nas redes sociais em que conta que seu carro foi arrastado pela lama junto com outros veículos.

De acordo com ele, os carros estavam em fila, sem a possibilidade de voltar ou seguir em frente. Justus e o motorista Claudio Margarida quebraram os vidros do carro e correram pela pista após a queda da barreira.

"Uma coisa horrorosa. Uma montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Nós só estamos vivos por um livramento de Deus", disse.

"A lama veio por baixo do carro e nos ergueu. Depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados", relatou. "Estamos em choque. Nesse momento a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá."