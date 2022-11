SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um britânico de 36 anos, que estava a passeio no país, foi sequestrado e agredido por criminosos após deixar uma tabacaria onde assistiu ao jogo entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (28) na zona norte de São Paulo.

Em seu depoimento, a vítima, que informou aos policiais que entende bem e fala razoavelmente o português, relatou que veio ao país visitar seu filho e decidiu ir até um estabelecimento comercial para acompanhar a seleção brasileira. No momento em que saiu para comer um pastel, ele foi atacado, sendo mantido dentro de um carro por algumas horas. A vítima não foi levada para cativeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos estranharam a movimentação dentro de um automóvel estacionado na rua Doutor Campos de Mello, no Jardim Bandeirantes, na região do Jaraguá, e resolveram acionar a Polícia Militar.

O denunciante informou que mantinha contato visual e detalhou as características físicas dos indivíduos.

Diante das informações, policiais passaram a percorrer o bairro, quando encontraram três homens sentados na porta de um bar, dois deles com características semelhantes às descritas pela testemunha.

Paralelamente ao encontro dos suspeitos, uma outra equipe da PM foi parada por um homem que apresentava ferimentos e que contou ter sido vítima de sequestro. Aos policiais, ele apontou a descrição de seus algozes, que batia com dois dos três abordados na porta do bar.

Após passar pelo pronto-socorro da Brasilândia, o britânico foi conduzido ao 72° DP (Vila Penteado), onde detalhou o sequestro.

Ele disse que logo depois de o árbitro encerrar a partida saiu da tabacaria e passou a procurar um local em que pudesse se alimentar. Já afastado, ele foi parado por uma mulher de cabelos pretos, que teria perguntado o que ele estava procurando.

A vítima narrou ter desconfiado da abordagem, mas antes de ter alguma reação foi agarrado por quatro homens que o colocaram dentro de um carro.

No automóvel, os criminosos exigiram que ele realizasse transferências por Pix. A vítima respondeu ser estrangeira e não possuir o sistema de pagamento instantâneo.

Ao revelar a impossibilidade de realizar a transferência, ele teve seu celular Iphone 11, um relógio Rolex, um par de tênis Nike e um cinto Louis Vuitton tomados, além de uma quantia em dinheiro que não soube precisar, mas inferior a R$ 500.

O britânico contou ter sido mantido de cabeça baixa no banco traseiro do automóvel, mas que em um instante chegou a ver o rosto dos sequestradores. Ainda conforme o depoimento, após algumas horas três homens deixaram o carro, permanecendo apenas um em sua companhia.

De acordo com o britânico, ele conseguiu sair do carro e correr até uma portaria, onde pediu ajuda.

Na delegacia, a vítima reconheceu apenas um dos suspeitos abordados na porta do bar, um adolescente.

O jovem apreendido negou participação no sequestro. Ele teve o celular que portava apreendido.

Os outros dois homens abordados foram liberados. Um deles teve o celular apreendido. Outro teve depositado em uma conta judicial o valor de R$ 1.457 que trazia consigo ao ser abordado. Em seu depoimento, ele disse que sua mãe havia pedido para ele levar dinheiro para a avó, mas não soube precisar o valor exato.

O delegado-assistente do 72° DP, Alexandre Marcondes Monteiro, afirmou que atua para identificar outras pessoas que tenham participado do sequestro.

Mesmo liberados, os outros dois homens abordados continuam sendo investigados, uma vez que a polícia ainda tem dúvidas sobre a participação deles no crime.