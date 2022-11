SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Sheila Lisboa, 38, desaparecida desde quinta-feira (24), foi encontrado dentro de uma cama baú, na casa de um homem de 35 anos, na cidade de Ademar, região sul de São Paulo. Segundo testemunhas, os dois se conheceram em um bar, onde aguardavam para assistir ao jogo do Brasil.

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (28) na Avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba, por envolvimento na morte da mulher. O corpo dela foi localizado no domingo (27) após vizinhos reclamarem do cheiro forte e acionarem a polícia.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou em nota que policiais militares já encontraram a vítima sem vida.

Ainda segundo o órgão, em outro quarto da residência foram encontrados vários documentos do locatário do imóvel e um celular quebrado.

A sobrinha da vítima, de 33 anos, contou à polícia que Sheila foi assistir ao jogo em um bar próximo de sua casa, mas não retornou. Preocupada com o sumiço da tia, a parente então registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento no sábado (26).

Segundo testemunhas, Sheila estava reunida com outras pessoas no bar e, após todos irem embora, ela teria permanecido com o indiciado. Ainda segundo testemunhas, ela teria, depois, ido para a casa dele. "Os familiares foram até o endereço indicado e o proprietário franqueou a entrada na casa, onde encontraram a vítima. Após diligências, os policiais civis localizaram o homem em um ponto de táxi", esclareceu a SSP.

A reportagem tentou falar com a irmã da vítima, para obter mais detalhes sobre o caso, mas até o momento ela não havia respondido às mensagens.

O caso foi registrado como homicídio pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), que requisitou perícia e exames necroscópico, sexológico e toxicológico.