RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A aplicação da segunda dose da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos será retomada a partir desta quarta-feira (30) na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura anunciou nesta terça (29) que recebeu do Ministério da Saúde 27 mil doses do imunizante contra a Covid-19.

A Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, foi aprovada em julho pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser distribuída para essa faixa etária. O órgão regulador também liberou, em setembro, a aplicação da Pfizer para a faixa etária de 6 meses a 4 anos, mas o Ministério da Saúde ainda não deu nenhuma estimativa de compra ou distribuição desse imunizante.

A volta dessa etapa da vacinação para crianças de 3 e 4 anos na capital fluminense retoma após o calendário ficar suspenso por cerca de 20 dias por falta de doses.

A imunização será feita em postos específicos. Ao todo, 63 unidades de saúde vão realizar esse tipo de atendimento. O endereço de todas pode ser consultado no site da secretaria. É necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação.

Já a aplicação da primeira dose segue paralisada na cidade desde o último dia 26. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a pasta tem solicitado novas remessas ao governo federal, mas não há previsão de reposição. "Por conta da pequena quantidade de doses na remessa recebida, a primeira dose desse grupo permanece suspensa", disse a secretaria em nota.

Já o Ministério da Saúde informou que a distribuição mais recente da Coronavac para o Rio de Janeiro foi realizada neste mês de novembro, com o envio de 72,8 mil doses. A pasta afirmou que "as doses de vacinas para Covid-19 são enviadas de acordo com a solicitação de cada estado, considerando o público-alvo planejado e a capacidade de armazenamento. Cabe aos estados o planejamento e gerência da distribuição aos municípios."

De acordo com o município do Rio, a cobertura vacinal da população de 3 e 4 anos está em 29% para a primeira dose e em 13% para a segunda. O intervalo entre as doses está indicado no comprovante de vacinação.

Para crianças de 5 anos ou mais, a vacinação contra a Covid-19 ocorre normalmente na cidade do Rio.

VACINAÇÃO DE ADULTOS

Atualmente, no Rio, o calendário de imunização para quem tem 18 anos ou mais está no segundo reforço. Mas, depois de mais de um ano após a capital completar o calendário primário de vacinação contra o coronavírus, muitos cariocas decidiram ir aos postos de saúde pela primeira vez.

Segundo a prefeitura, nos últimos seis meses mais de 3,5 mil pessoas entre 18 e 29 anos receberam a primeira dose. Quase mil idosos também procuraram os postos para iniciar o ciclo vacinal contra a doença.

O município atribui o aumento da procura à campanha que tem feito para que a população complete o esquema de vacinação diante do aumento de casos no último mês.

A nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, teve a transmissão local confirmada no início de novembro. Até 26 de novembro, a taxa de positividade na capital fluminense era de 29% em pacientes testados para a Covid-19.

O novo Boletim InfoGripe Fiocruz divulgado nesta terça continua mantendo o alerta para o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em todo o país. "O estudo aponta para aumento nas tendências de curto (últimas três semanas) e longo prazo (últimas seis semanas) e é compatível com os números de Covid-19", aponta o relatório.