SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto de Infectologia Emílio Ribas lança nesta quarta (30) o marco zero das instalações do Centro de Reabilitação Sérgio Tardelli. A unidade será destinada para pessoas que vivem com HIV e é a primeira iniciativa desse tipo em um hospital público no estado de São Paulo.

A data escolhida é a véspera do Dia Mundial de Combate à Aids, em 1º de dezembro.

O projeto é uma parceria entre o Emílio Ribas, que é referência na área, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Agência de Notícias da Aids, juntamente com seus apoiadores.

O nome é uma homenagem ao tradutor Sérgio Tardelli, uma das vítimas do HIV que morreu em 1994. Roseli Tardelli, irmã de Sérgio, afirma que o plano de saúde à época recusou o caso dele afirmando que não atendia "esse tipo de doença".

"O SUS já acolhia pessoas com Aids. Por que o convênio não fazia? Só tem uma palavra: preconceito", diz.

Ele e sua família entraram com um processo na Justiça para que o plano de saúde contemplasse o caso de Sérgio. No fim, a ação ajudou todas as outras pessoas que vivem com o vírus, pois virou jurisprudência.

Quase dez anos após a morte de seu irmão, Roseli fundou a Agência de Notícias da Aids para atuar na disseminação de informações corretas sobre a doença e o HIV. Agora, em conjunto com outros parceiros, ela busca adquirir equipamentos que possam ser utilizados no centro de reabilitação.

O Governo de São Paulo ficará a cargo de reformas no espaço de cerca de 1.000 m² do Emílio Ribas antes da inauguração da unidade.

Segundo Roseli, essa é a primeira iniciativa desse tipo em um hospital estadual de São Paulo. Outros projetos semelhantes já existem, inclusive um organizado por ela, mas sem estarem vinculados a um centro de saúde do estado.

Serviços oferecidos Inicialmente, o centro de reabilitação contará com serviços exclusivos para atender pessoas que vivem com HIV. No local, planeja-se a instalação de uma academia para exercícios físicos. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos também devem compor a equipe que irá atuar na unidade.

"A gente precisa de uma resposta multidisciplinar porque é uma doença ampla", diz Roseli, acrescentando que a infecção pode ser associada a várias complicações de saúde, como doenças cardíacas.

Além do marco zero da unidade, que será representado por uma placa simbólica no Emílio Ribas, será lançado o livro "O Valor da Vida", sobre a história da agência de notícias fundada por Roseli.

A inauguração do centro de reabilitação deve ocorrer em cerca de um ano, afirma a irmã do homenageado.