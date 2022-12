SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 42 anos foi resgatada após ter o carro arrastado por uma correnteza e ficar ilhada em um ponto de ônibus no município de São Pedro de Alcântara (SC) na tarde desta quarta-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, responsável pelo resgate, a vítima conseguiu abandonar o veículo quando teve o carro arrastado pela enxurrada, se "agarrando" no ponto de ônibus e esperando pelo resgate.

O helicóptero Arcanjo foi acionado e um resgatista pulou na água para amparar a mulher. Ela foi amarrada em uma corda e içada até um ponto mais alto do município, onde recebeu os primeiros socorros.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi recebida às 13h30 e o socorro durou "poucos minutos". O estado de saúde da mulher não foi revelado pela corporação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para os dois estados do Sul, que podem ter mais de 100 milímetros de chuva por dia. Ainda há risco de deslizamentos para a Grande Curitiba, sudeste paranaense, Vale do Itajaí, sul catarinense, Grande Florianópolis, região serrana e nordeste do Rio Grande do Sul.

SÃO PAULO

A cidade de São Paulo também entrou parcialmente em estado de alerta na tarde desta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil, as regiões central e sul da capital tiveram registro de fortes ventos e condições para raios ao longo do dia.

Ao programa "Brasil Urgente", da TV Bandeirantes, o Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou o fechamento momentâneo dos dois sentidos da estrada do M'Boi Mirim por queda de árvore, a queda de um poste sobre um restaurante em Campo Limpo, que deixou duas pessoas feridas, e a queda do muro de uma creche em Parelheiros, que deixou um homem com escoriações.

Alagamentos também foram registrados em outros pontos da cidade, mas não há vítimas até o momento.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, também há registro de chuva, vento e raios em São Bernardo do Campo, Suzano, São Carlos, no Litoral Norte e na Baixada Santista.

CHUVAS DEIXAM VÍTIMAS

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo desde a segunda-feira (28) causaram um rastro de destruição que deixou pelo menos duas pessoas mortas.

Na BR-376, no município de Guaratuba (PR), um deslizamento de terra registrado na noite da segunda arrastou carros e caminhões. A estimativa da Defesa Civil do Paraná é de que pelo menos 30 pessoas estejam desaparecidas.

As buscas no local são feitas em parceria com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que forneceu binômios (cães acompanhados de bombeiros) para ajudar nas buscas, que duram quase dois dias.

Até o momento, duas mortes foram confirmadas no deslizamento da BR-376. Uma das vítimas foi identificada como João Maria Pires, caminhoneiro de 60 anos, natural de São Francisco do Sul (SC).