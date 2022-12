SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, que sofreu uma lesão na estreia da seleção na Copa, tem sido tratado com duas técnicas de fisioterapia que trazem bons resultados, segundo especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo.

A expectativa é que o camisa 10 esteja recuperado para entrar em campo nos jogos das oitavas de final, no entanto, ainda não há confirmação de quando ele voltará a jogar.

Para agilizar a recuperação, os médicos e os fisioterapeutas da comissão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) têm usado tanto a eletroterapia como a crioterapia no jogador.

O fisioterapeuta coordenador do Vasco, Alexandre Barbosa, disse que no caso de Neymar está sendo usada uma espécie de bota onde a crioterapia é feita de forma mais eficaz do que simplesmente colocar um saco de gelo na lesão.

A técnica, explica o fisioterapeuta, é para reduzir o edema e também inibir os impulsos da dor controlando o processo inflamatório da lesão.

"Usamos essa tecnologia nos jogadores tanto no caso de lesão como na recuperação após os treinos e os jogos. Além de permitir regular a temperatura, podemos regular a pressão de acordo com a necessidade de cada atleta, tornando mais confortável e eficaz o tratamento", disse Barbosa, que está de férias na Europa tratando com a técnica um jogador recém-operado.

Ele disse que normalmente usa a temperatura de 9ºC a 10ºC para a recuperação dos jogadores e, no caso das lesões, são usadas temperaturas ainda mais baixas --a depender da tolerância de cada paciente.

Neymar chegou a postar uma foto com o equipamento que tem usado para tratar a lesão por meio da crioterapia. "Por ser uma lesão interna, não dá para prever facilmente o ponto lesionado nem para que lado o processo inflamatório está direcionado. Por isso, é usado o CryoSport, uma junção da crioterapia com compressoterapia, e que envolve em 360 graus o membro lesionado. Ele também permite uma pressão contínua ou intermitente, ou seja, ele comprime para retirar o edema e depois relaxa para que o sangue retorne ao ponto", afirmou Rodrigo Santana, desenvolvedor do CryoSport e CEO da Avanutri, que forneceu o equipamento usado por Neymar para a CBF.

Santana disse que existe pouca margem de erro do processo terapêutico e, assim, consegue reduzir o tempo de tratamento. "No caso do Neymar, por exemplo, o tornozelo contém um dos maiores complexos de ligamentos e nervos do corpo, assim o equipamento atua em 100% do tornozelo, reduzindo as chances de erro."

O fisioterapeuta Ronaldo Alves da Cunha, professor da disciplina de medicina esportiva da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), disse que entorse é algo bem comum em quem pratica atividade física e que a recuperação normalmente vai de uma a seis semanas. "Essa é uma lesão bastante comum, mas como é um evento súbito, acaba chamando muita atenção."

Eletroterapia Cunha explica que usar gelo com a compressão e mais a eletroterapia (correntes elétricas utilizadas para tratamento da dor) são técnicas para otimizar o tratamento. Ele afirmou que a eletroterapia, assim como a crioterapia, são técnicas antigas, mas que foram beneficiadas com os avanços tecnológicos.

Além da eletroterapia, é possível usar a fototerapia, onde é usado um laser no tratamento. "A eletroterapia permite benefícios tanto para o alívio da dor como na cicatrização", afirma o fisioterapeuta da Unifesp.

"No caso do Neymar, o tempo importa e qualquer pequeno ganho que tenha, faz a diferença", disse Cunha. Ele afirmou que o critério de retorno do jogador ao esporte passa por uma equipe multidisciplinar que o acompanha e que são avaliados vários pontos, que vão desde o inchaço, dor, movimentos, força muscular e exames de imagem para saber se o atleta tem condições de voltar. "Além de tudo isso, é preciso ouvir o atleta, pois ele precisa ter confiança para jogar."

O fato de Neymar ter treinado na quinta (30) na piscina mostra um avanço na sua recuperação. Na água, a fisioterapia permite que o paciente faça movimentos, mas com um impacto menor no tornozelo lesionado.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em entrevista para a CBF TV, disse que Neymar não estará disponível no jogo contra Camarões, nesta sexta (02). A expectativa é ter Neymar à disposição nas oitavas de final. O time de Tite enfrentará Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul.