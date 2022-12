BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Subiu para dois o número de mortos em acidentes causados por uma cratera aberta em uma estrada estadual de Sergipe devido a fortes chuvas que atingem o estado.

Tempestades também resultaram em crateras em estrada da Bahia, na madrugada desta quinta (1º).

No Espírito Santo e em Minas Gerais, há interdições totais e parciais de rodovias. Um homem morreu soterrado na cidade capixaba de Viana e é a primeira vítima das chuvas no estado em 2022.

Em Sergipe, o corpo da segunda vítima de acidentes provocados pela abertura de cratera na SE-290 foi localizado nesta quinta (1º) pelos bombeiros. O trecho da estrada onde houve os acidentes fica entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, região sul do estado.

O corpo é de um homem que estava em 1 dos 3 veículos, dois caminhões e um carro, que trafegavam pela SE-290 na madrugada da última quarta (30) e cujos motoristas provavelmente não viram a cratera, segundo os bombeiros. O buraco dividiu a pista em duas.

No dia dos acidentes, o corpo de outro homem já havia sido localizado. Quatro pessoas foram resgatadas com vida.

A cratera surgiu após a elevação do nível de dois rios, Real e Jabiberi, que passam na região. Dos 3 veículos que caíram na cratera, 2 foram encontrados. As buscam continuam na região.

Na Bahia, a força das águas também abriu uma cratera na BR-101, no município de Itapebi, na madrugada desta quinta (1º). O trânsito está fluindo por desvio, segundo informações da PRF. Neste caso, ao menos até o momento, não há registro de vítimas.

A BR-101, que corta a costa oeste do país, foi afetada pelas chuvas também no Espírito Santo. Balanço da PRF divulgado na manhã desta quinta (1º) aponta interdições na 101 nos municípios de Aracruz, devido a uma cratera, e de Fundão e Viana, respectivamente por queda de barreira e alagamento.

O estado registrou nesta quinta (1º) a primeira morte em decorrência das chuvas neste ano. Um homem de 57 anos morreu soterrado no desabamento de sua casa por volta das 5h no bairro Nova Belém, em Viana, na região metropolitana de Vitória. Sua mulher foi socorrida e passa bem.

Minas Gerais não tem interdições totais. A PRF contabiliza, no entanto, três interrupções parciais de rodovias. Uma na BR-262, em Florestal, e duas na BR-381 nos municípios de Bela Vista de Minas (região central) e Santo Antônio do Amparo (Sul). O trânsito flui pela pista oposta ou em meia pista nas três intercorrências.

Ainda no estado mineiro, 16 pessoas ficaram desabrigadas (dependem de abrigos) e 204, desalojadas (acomodadas na casa de parentes e amigos) por causa de tempestades em Jordânia (Vale do Jequitinhonha) nesta quarta (30). O último balanço da Defesa Civil mineira registra duas mortes até agora em razão das chuvas no estado. Há ainda 956 desabrigados e 3.506 desalojados.

VEJA OS PONTOS COM INTERDIÇÃO

SERGIPE

Trânsito interrompido - SE-290 - Cratera na pista - (trecho entre Itabaianinha e Tobias Barreto)

BAHIA

Trânsito fluindo parcialmente - BR-101 - Cratera na pista - (Itapebi)

ESPIRÍTO SANTO

Trânsito interrompido - BR 101 - Cratera na pista (Aracruz)

Trânsito interrompido - BR 101 - Alagamento (Viana)

Trânsito interrompido - BR 101 - Queda de barreira (Fundão)