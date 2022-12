BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Marrocos fez história nesta quinta-feira (1º), na Copa do Mundo 2022.

Ao vencer o Canadá por 2 a 1, o time africano foi a sete pontos na fase de grupos e seguiu para as oitavas de final com a liderança do Grupo F ?para se ter uma ideia, mesmo grupo da Bélgica, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2018, e hoje eliminada, e da Croácia, vice-campeã em 2018.

Essa é a segunda vez da seleção marroquina nas oitavas do Mundial e a primeira que um time africano soma tal quantidade de pontos na fase de grupos. Motivo de sobra para celebrar.

Teve até quem tentou encontrar uma explicação para a zebra: "Marrocos passando em primeiro no grupo foi a prova de que esta Copa foi escrita por Glória Perez", escreveu um perfil no Twitter.

Os internautas também destacaram a atuação do meia Hakim Ziyech, camisa sete do Marrocos.

Nascido na Holanda, o jogador é descendente de marroquinos e aceitou jogar para o país africano após uma questão envolvendo o ex-técnico holandês Danny Blind, que não o convocou para as eliminatórias da Eurocopa. Deu mole.

Para a torcida marroquina, a palavra de ordem agora é comemorar e aguardar as próximas conquistas de uma campanha que já começa única.

O cientista político Dawisson Belém Lopes, que de vez em quando também dá um pitaco sobre futebol, resumiu bem a situação: "Vitórias de Tunísia, Marrocos, Irã e Japão sobre times europeus. Triunfo da Arábia Saudita, 51a do mundo, sobre a Argentina. Classificações de Senegal e Austrália às oitavas. As placas tectônicas do futebol estão se movendo".