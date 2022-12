SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma semana de idas e vindas de cortes milionários na Educação -que restou válido- o ministro da Educação, Victor Godoy, deve ir a Paris, na França, para participar de uma reunião sobre políticas educacionais da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), grupo econômico cujo convite é cobiçado pelo Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta sexta (2) a autorização para o afastamento do ministro da Educação, sem citar Godoy nominalmente, entre os dias 5 e 10 de dezembro. A viagem terá ônus -ou seja, custos- para o governo brasileiro, informa o despacho no Diário Oficial da União.

VIAGEM ACONTECE EM MEIO A CRISE DE CORTES NA EDUCAÇÃO

Nos últimos dias, universidades federais e outros setores da Educação receberam informes de contingenciamento de valores -bloqueios imediatos feitos pelo Ministério da Economia- e viram a decisão cair em alguns dias. Depois, os bloqueios voltaram a valer novamente.

Entenda o vai e vem dos cortes. O MEC tinha travado R$ 1,4 bilhão na área da educação, sendo R$ 344 milhões de universidades, na última segunda-feira (28).

A medida chamou a atenção por ter sido feita no meio da partida entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo do Qatar.

Nesta quinta (1), pela manhã, os R$ 344 milhões foram liberados para uso das instituições pela pasta.

Porém, antes que a verba pudesse ser usada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia fez novo bloqueio no fim da tarde.

CORTES AFETAM DIRETAMENTE SOBREVIVÊNCIA DAS UNIVERSIDADES

Segundo a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), o corte inviabiliza "as finanças de todas as instituições".

Muitas universidades já têm atrasado contas de luz e dizem que não tem como manter os serviços, bolsas e até pagamentos de salários com os cortes sucessivos promovidos pelo governo atual.

REUNIÃO QUER DISCUTIR COMO EDUCAÇÃO É ESSENCIAL PARA O FUTURO

No site da OCDE, a descrição do evento afirma que serão discutidos temas para "conectar a agenda da educação com seu amplo impacto social e econômico". O tema do fórum é "Reconstruindo uma sociedade inclusiva e igualitária por meio da educação".

Uma das mesas quer discutir como investir em Educação é investir no futuro.

O QUE DIZ O MEC SOBRE A VIAGEM?

A reportagem contatou o Ministério para confirmar quais reuniões, encontros ou compromissos o ministro terá na viagem e aguarda retorno.