SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - coletora de recicláveis Jéssica Rodrigues da Silva, 32, foi sequestrada e morta pelo ex-marido, Rodrigo Gonçalves da Silva, 36, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, segundo a Polícia Civil. O corpo da mulher foi encontrado nesta quinta (1), dentro do cemitério da cidade. O suspeito do crime foi morto em troca de tiros com a polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 16h30 de quarta-feira (30), Jéssica estava na cooperativa de materiais recicláveis em que trabalhava, no Jardim São João, quando Rodrigo chegou ao local armado com um revólver, rendeu a mulher e a levou à força do local.

Uma das câmeras de segurança da cooperativa registrou o momento em que o homem chega na cooperativa procurando pela ex-companheira, momentos antes do crime.

Rodrigo entra de carro no estacionamento e armado com um revólver pergunta sobre a ex-mulher para um funcionário que está no local. Rodrigo parece bastante alterado e aponta a arma para o funcionário duas vezes.

Ao ser informado que a ex-mulher estava trabalhando no barracão ao lado, o suspeito deixa o local. O momento em que ele sequestra Jéssica não foi capturado pelas câmeras.

Ainda segundo o registro policial, ao deixar o local com a ex-mulher, Rodrigo a levou até o cemitério da cidade, onde a matou a tiros dentro da capela. Após o crime, ele deixou a cidade e foi para Bernardino de Campos, município vizinho.

Horas mais tarde, Rodrigo foi abordado por uma viatura da Polícia Militar na avenida da Saudade e desceu do veículo apontando a arma para os policiais. Ouve troca de tiros e Rodrigo foi baleado. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas morreu após dar entrada no hospital.

Ainda segundo a polícia, ao verificar que Jéssica não estava no carro, buscas começaram a ser feitas na tentativa de encontrá-la. O corpo dela foi encontrado após uma denúncia à polícia, com diversas marcas de tiros dentro da capela do Cemitério Sodrélia.

AMEAÇAS

Duas amigas de Jéssica ouvidas pela reportagem relataram que a mulher vinha sendo ameaçada pelo ex-marido e chegou a procurar a polícia no mês passado para registrar o caso. Ela tinha uma medida protetiva contra Rodrigo.

"Ela não gostava de comentar sobre o assunto, mas ela disse que ele não aceitava o fim da relação. Ela deletou as redes sociais, tirou a foto do WhatsApp, registrou BO, tudo para que ele não tivesse mais acesso a ela, mas nada adiantou", conta a amiga que pediu para não ter o nome divulgado.

O corpo de Jéssica foi enterrado nesta sexta (2) no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo (SP).