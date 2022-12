SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem salvou duas crianças de uma enxurrada em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. Jeferson Luis Tavares, 40, estava se protegendo da chuva quando viu os meninos serem carregados pela água do alagamento. Imediatamente, ele interveio na situação e conseguiu fazer com que os dois saíssem ilesos.

O caso ocorreu na terça-feira (29), quando a região enfrentava fortes chuvas. Jeferson, que trabalha com obras civis, foi pego de surpresa pelo tempo fechado no meio do caminho, por volta das 14h.

"Eu estava sem capa e parei em um comércio para pegar uma sacola e colocar os meus documentos, para eles não molharem. Mas, depois disso, não consegui sair do lugar porque alagou tudo muito rápido", contou ele à reportagem.

Enquanto a chuva caía, um grupo de crianças passou pela rua, no sentido oposto ao da enxurrada.

"Acho que estavam indo para casa, estavam de mochilas. Eles passaram por nós e, logo depois, a gente viu eles descendo pela água. A minha primeira atitude foi de instinto, de tirar eles de lá, porque se eles descessem tudo, iam chegar numa parte que já estava mais funda, mais alagada."

Jeferson conta que quando entrou no meio da correnteza sentiu que a água estava muito forte, mas que conseguiu se manter de pé a ponto de fazer o resgate.

Na cena, gravada por câmeras de segurança, é possível observar que um outro homem ampara a segunda criança, levando-a para a calçada.

Segundo Jeferson, os meninos saíram ilesos e, na sequência, retomaram o caminho deles. "Pelo que deu pra perceber, eles só estavam assustados demais", diz o homem, que desconhecia que o salvamento tinha sido registrado em vídeo.

"Foi até coincidência. Eu parei pra tomar o café de manhã e, enquanto estava conversando, comentei que a água levou os meninos. Então tinha um rapaz que falou: foi você que salvou eles? E disse que tinha recebido um vídeo da situação. Eu nem sabia que estava gravado."

Jeferson, que é pai de quatro filhos, entre 13 e 21 anos, disse que a ação, para ele, foi completamente natural.

"Eram crianças e eu tenho filhos, então a gente se preocupa. Foi uma atitude sem pensar".