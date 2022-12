RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um deslocamento de supostos traficantes interceptado por policiais militares terminou com seis mortos na quinta-feira (1º) em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. A informação é da Polícia Militar, que apreendeu sete fuzis na ação.

Entre os mortos está Rodrigo Barbosa Marinho, 49. Condenado a 34 anos de prisão, ele era evadido do sistema prisional desde março e apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico do morro do Juramento. Na sua ficha policial havia seis processos criminais com condenações por associação criminosa, tráfico e roubo.

Também apontado como criminoso e morto na troca de tiros com a polícia está Hevelton Nascimento Júnior, suposto chefe do tráfico no Juramentinho, outra favela da região. Os outros mortos ainda não foram oficialmente identificados.

Segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) deixavam o morro do Juramento quando se depararam com um grupo de criminosos em um dos acessos à comunidade. Quatro suspeitos foram atingidos e socorridos no hospital estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde morreram. Outros dois morreram no local do tiroteio.

Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, traficantes da comunidade do Juramentinho, pertencentes à facção TCP (Terceiro Comando Puro), são rivais aos criminosos do morro do Juramento, da quadrilha CV (Comando Vermelho).

Aproveitando o fim da operação policial, um grupo do Juramentinho teria tentando entrar no Juramento, mas se depararam com os policias.

A ação paralisou na noite de quinta (1º) o funcionamento do metrô na região. Nesta sexta (2), cinco escolas municipais ficaram fechadas. De acordo com a Secretaria da Educação, o atendimento foi realizado de forma remota para garantir a segurança dos alunos e funcionários.

Nas redes sociais, ativistas lamentaram a violência. O policiamento segue reforçado na região por equipes policiais.

Tags:

Polícia