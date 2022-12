SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros busca por uma pessoa que caiu em um rio após ser lavada por uma enxurrada na tarde deste sábado (3) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Conforme a corporação, a vítima, um homem de aproximadamente 50 anos, foi atingido pela chuva na rua Cravinhos, no bairro Baeta Neves.

Três equipes foram encaminhadas para o local e auxiliam nas buscas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre meia-noite e 15h20 ocorrerem 43 chamados para quedas de árvore nas cidades de Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo. Outros nove acionamentos foram em virtude de enchentes. Na capital, em Moema, Bela Vista e Liberdade, além de São Bernardo do Campo.

Devido à chuva, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo colocou as zonas sul, leste e sudeste em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido às 15h14.

O temporal que também atingiu o ABC foi causado pelo tempo abafado, que ajudou a gerar áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo. De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, os pontos mais intensos se concentram no ABC paulista, atingindo de forma mais isolada as zonas sul, sudeste e leste, que fazem divisa com essa região.

Nas próximas horas o tempo segue instável e novas áreas de chuva podem atingir outros pontos da capital paulista.