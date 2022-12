Figuras como Oscar Niemeyer e Clarice Lispector são lembradas na lista de datas e fatos históricos do Hoje é Dia da semana. Nesta segunda-feira (5), serão dez anos da morte do icônico arquiteto brasileiro, que faleceu aos 104 anos. Já Clarice partiu em uma dia 9 de dezembro, mas do ano de 1977 - há exatos 45 anos.

Abrindo a semana, logo neste domingo (4), é celebrado o Dia Mundial da Propaganda. Seja em anúncios de jornal, no intervalo comercial das rádios e da televisão e, recentemente, nas páginas da internet, a publicidade está em todas as mídias e é uma das principais fontes de financiamento dos meios de comunicação. O programa Mídia em Foco, veiculado pela TV Brasil em 2017, dedicou um episódio à discussão sobre os rumos da publicidade e sua evolução para o futuro. Assista:

Nascimento do compositor e instrumentista fluminense Egberto Gismonti (75 anos)

Morte do compositor alemão Karlheinz Stockhausen (15 anos) - considerado um dos maiores compositores da música contemporânea do final do século XX

Morte do cantor, compositor, ator e diretor de cinema Jaime Redondo (70 anos) - em 1927 produziu, dirigiu a atuou no filme "Flor do sertão". Sua primeira gravação foi realizada em 1929, na Colúmbia de São Paulo, da qual foi artista pioneiro com as canções "Beijos e beijinhos" e "Jaci", de sua autoria

Morte do arquiteto carioca Oscar Niemeyer (10 anos)

Criação da Fundação Nacional do Índio - Funai (55 anos)

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985

Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo

Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo