RIO DE JANEIRO, RJ, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana fizeram com que 4.051 pessoas deixassem suas casas, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado neste domingo (4). Do total, 3.238 estão desalojadas e 813, desabrigadas.

Os municípios mais atingidos pelos temporais são Colatina, no noroeste do estado, onde a chuva acumulada passa dos 100 mm, e Cariacica (85,42 mm) e Serra (84,23 mm), na Grande Vitória.

O município de Viana é um dos mais prejudicados pelas enchentes, com 1.420 desalojados e 256 desabrigados. A prefeitura disponibilizou pelo menos dez abrigos temporários.

A cidade também registra o único óbito por consequência da chuva no estado. Na quinta-feira (1), um homem morreu soterrado após a casa onde morava desabar no bairro Vila Belém.

Ao todo, nove cidades -Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina, Viana, Linhares e João Neiva- estão classificadas com risco alto para deslizamento de terra.

Além disso, o monitoramento feito pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também classifica como alta a possibilidade de alagamentos ou enchentes nessas cidades.

Neste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta laranja, o segundo em uma escala de três, para perigo do acumulado de chuvas no Espírito Santo até a manhã desta segunda (5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o KM 36 da BR-259, entre os municípios de João Neiva e Colatina, está totalmente interditado nos dois sentidos por causa de erosão causada pela chuva. Não há previsão de liberação, segundo a PRF.

Já nas rodovias estaduais há interdição parcial na ES-257 em Aracruz, devido à risco de queda de rochas; na ES-080, em Santa Leopoldina; na ES-262, em Santa Teresa; na ES-181, em Muniz Freire; na ES-185, na altura dos municípios de Iúna e IbitiramaI; e ES-375, em Vargem Alta.

Em visita ao município de Viana, nesta sexta (2), o governador Renato Casagrande (PSB) disse que o estado está fornecendo cestas básicas, colchões e outros suprimentos às pessoas afetadas.

"Enviamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para fazermos o pagamento do Cartão Reconstrução, que criamos em 2014, em caráter emergencial, para dar assistência à população atingida pelas chuvas no estado. São R$ 3.000 liberados para cada família já cadastrada no CadÚnico para comprar móveis, eletrodomésticos, e o que for preciso para reconstruir suas vidas."

Temporal na Bahia As chuvas fortes dos últimos dias também causaram estragos em cidades da Bahia. De acordo com a Defesa Civil estadual, 495 pessoas estão desabrigadas e 8.786 foram desalojadas temporariamente de suas casas. Não há registro de mortos ou desaparecidos.

Ao todo, foram registrados estragos em 50 municípios, sendo que 16 deles decertaram situação de emergência. É o caso de cidades como Itabuna, Prado, Eunápolis e Cachoeira.

O Corpo de Bombeiros da Bahia atua no resgate de famílias que ficaram ilhadas pelas inundações e no monitoramento das áreas atingidas.

Equipes técnicas Secretaria de Infraestrutura da Bahia fazem manutenção dos estragos nas rodovias estaduais afetadas pelas chuvas, incluindo quatro pontes que ficaram danificadas.