SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogo do Brasil e chuva. O motorista paulistano sofreu mais uma vez e o congestionamento voltou a ficar acima dos 400 km na cidade de São Paulo no começo da tarde desta segunda-feira (5), dia em que a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, a partir das 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 14h30 a cidade registrou 403 km de lentidão. É a quarta maior marca do ano.

Na última sexta (2), no mesmo horário, quando o Brasil enfrentou Camarões, no encerramento da primeira fase do Mundial, foi registrado o recorde de engarrafamento na capital neste ano, com 474 km de lentidão.

As outras duas marcas foram 472 km, no dia 24 (também às 14h30), data da estreia da seleção na Copa, e 404 km registrados por volta das 17h de 11 de novembro, véspera de feriado prolongado.

Em comum, o motorista teve de enfrentar reflexos da chuva na volta para casa, nas quatro marcas acima de 400 km de lentidão na capital.

Toda a cidade foi colocada em estado de atenção para alagamentos do fim da manhã até as 13h30 desta segunda, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

Neste horário, o trânsito já dava sinais de que o motorista sofreria para voltar para casa à tempo de assistir ao jogo, com 288 km de lentidão, conforme a CET, inclusive nas duas marginais, Tietê e Pinheiros.

Por volta das 15h15, ou seja, 45 minutos antes de a bola rolar no estádio 974, em Doha, a marginal Pinheiros tinha ao menos dois pontos de lentidão rumo à rodovia Castelo Branco, sendo que o maior deles registrava 3,4 km na pista local. No sentido oposto, o trânsito parava também em dois trechos.

Já na marginal Tietê, o pior trecho no horário tinha 4,1 km de lentidão na pista expressa, sentido rodovia Ayrton Senna.

Há possibilidade de a instabilidade, que perdeu força, voltar no horário do jogo contra a Coreia do Sul. De acordo com os meteorologistas do CGE, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas de até forte intensidade.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade de São Paulo terá muitas nuvens e pancadas nesta terça-feira (6) e chuvas isoladas nos demais dias da semana, ao menos até sexta-feira (9).