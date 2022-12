SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas registradas nos últimos dias devem continuar atingindo todas as regiões do país ao longo desta semana. A trégua deve ocorrer no final de semana, quando perde intensidade e deixa algumas regiões com tempo mais firme.

Os temporais têm deixado um rastro de estragos e destruição no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Grandes áreas de instabilidade continuam atuando sobre o Brasil, de acordo com o Climatempo, espalhando nebulosidade e levando chuva para quase todas as regiões do país.

Uma baixa pressão atmosférica reforça a instabilidade sobre Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No Rio Grande do Sul, uma massa de ar quente e seco ganha força no estado, diminuindo a nebulosidade e elevando muito a temperatura.

De acordo com Naiane Araújo, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o período chuvoso, que vai até março, na maior parte do Brasil, está apenas começando.

"A tendência é que as chuvas continuem ocorrendo nos próximos dias pela maior parte país, em forma de pancadas de chuva que localmente podem ser fortes. Padrão bastante típico desta época do ano", afirma.

Ainda segundo a meteorologista, outros fatores podem potencializar esse padrão já favorável às chuvas.

"Nesta época do ano, as chuvas são causadas principalmente pelo calor e alta umidade do ar e, eventualmente, algum sistema meteorológico que se configure, como Zona de ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), áreas de baixa pressão, frente fria, entre outros e potencializa esse padrão", diz.

SUDESTE

A chuva ainda não dá trégua nessa região. No Espírito Santo, ainda pode chover a qualquer hora, mas já não há risco de chuva volumosa como nos últimos dias, segundo o Climatempo. Todo o estado deve ter períodos de sol.

No estado de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, no sul de Minas e na zona da mata mineira e também na região da grande Belo Horizonte, o tempo continua instável, com pancadas de chuva e períodos de mormaço.

SUL

Há previsão de pancadas de chuvas, principalmente à tarde e à noite, no Paraná, Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul.

O norte e o leste do Paraná, incluindo a região de Curitiba e o litoral paranaense, e o litoral norte do Rio Grande do Sul podem ter chuva a qualquer hora.

Ainda segundo o Climatempo, uma onda de calor se instala sobre o Rio Grande do Sul no decorrer desta semana e a temperatura pode chegar a 41°C na região de Uruguaiana no final da semana.

CENTRO-OESTE

Toda a região tem risco de chuva forte já que grandes áreas de instabilidade permanecem atuando nessa área, que tem períodos de sol e chuva a qualquer hora.

NORTE

Áreas de instabilidade continuam ativas no norte do Brasil. Amazonas, Acre e Rondônia, são os estados que devem receber chuva mais frequente e volumosa.

NORDESTE

Em todo o Nordeste o tempo permanece instável, com condições para pancadas de chuva, com períodos de sol.

CAPITAIS

Na capital paulista, o final deve ser de tempo firme e sem chuva. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 17ºC e a máxima de 33ºC, com sol e períodos de nebulosidade.

No Rio de Janeiro, o sábado será de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Já no domingo, há aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre 19ºC e 34ºC.

Em Salvador, os termômetros variam entre 24ºC e 30ºC no final de semana.

Belo Horizonte terá mínima de 17ºC e máxima de 30ºC, com sol e muitas nuvens e grande chance de chuva no sábado e no domingo. Também há previsão de chuva para os dois dias.

Manaus também terá precipitação nos dois dias e o sol aparecerá entre nuvens. A temperatura deve ficar entre 23ºC e 32ºC.

Fortaleza está entre as capitais que também terá chuva no final de semana e temperaturas entre 24ºC e 31ºC.

Curitiba deve ter chuva apenas no domingo e temperaturas entre 16ºC e 31ºC.