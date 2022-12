SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem a cidade de Belo Horizonte na noite de hoje causaram deslizamentos, desmoronamentos e arrastaram carros em avenidas da capital mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 55 chamados foram recebidos entre as 18h e 20h na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A maioria deles para inundações e enxurradas.

O teto de gesso do 3º andar da Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte também desmoronou por causa de infiltrações e das fortes chuvas.

Segundo a Polícia Civil, não houve feridos e o atendimento no local foi transferido para a DP localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram inundações em avenidas da cidade. Em uma delas, feita na avenida Cristiano Machado, é possível ver um veículo sendo arrastado pela correnteza com duas pessoas do lado de fora.

O Corpo de Bombeiros não tem informação sobre vítimas até o momento.

Um boletim divulgado pela Defesa Civil da capital às 19h afirmou que a maior parte dos chamados foram para imóveis particulares nas regiões Noroeste, Norte e Oeste do município.

Das 17h às 20h, segundo a Defesa Civil, quase todas as regiões da capital registraram mais de 100 milímetros de chuva concentrada. A área oeste teve o maior concentrado de precipitações, com 136,6 milímetros. A segunda região com maior volume de chuvas foi a área da Pampulha, com 119,6 milímetros.

Segundo o órgão, às 20h, a região leste da capital teve volume de chuva considerado "extremamente forte" e a região centro-sul teve volume de chuvas forte. O monitoramento da capital mostrou que as chuvas atingem a cidade desde as 17h.