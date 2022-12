SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume de chuva na cidade de São Paulo nos sete primeiros dias de dezembro é a metade do esperado para todo o mês, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

De acordo com os dados pluviométricos do órgão municipal, até as 13h desta quarta-feira (7), o volume médio de chuva na capital paulista neste mês atingiu 96,1 mm -o acumulado total estava em 52% do esperado para dezembro, de 185,5 mm.

A boa notícia é que a instabilidade deverá dar uma trégua aos paulistanos, pelo menos até sábado (10), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão, porém, é que ela volte no domingo (11).

Conforme o CGE, não chovia tanto no município desde 12 de março deste ano, ou seja, no último verão.

Na noite de terça, todas as regiões foram colocadas em alerta para alagamentos.

Na Bela Vista, região central, a chuva alagou as obras da estação 14 Bis, da futura linha 6-laranja do metrô. Segundo a Acciona, que faz parte do consórcio responsável pela construção, os trabalhos não foram prejudicados.

Um vídeo feito por moradores mostrou um carro sendo arrastado pela água na rua Manoel Dutra, na esquina do canteiro de obras.

Uma árvore de grande porte caiu e danificou a fachada de um prédio no Real Parque, na zona sul.

O impacto provocou buracos na lateral do edifício e a árvore ficou presa em um apartamento, na altura do terceiro andar. A Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, que não deixou feridos.

Mortes Por causa das chuvas dos últimos dias, cinco pessoas morreram na região metropolitana de São Paulo.

No sábado (3), o corpo de um homem de 41 anos foi encontrado no ribeirão dos Meninos, em São Bernardo do Campo, no ABC.

Na segunda (5), um menino de 12 anos morreu após cair em uma caixa de drenagem pluvial em Franco da Rocha. Segundo a prefeitura, quatro crianças brincavam na canaleta do equipamento em um terreno particular no bairro Jardim Alice.

Franco da Rocha tem registrado alto volume de chuvas nos últimos dias, com transbordamento do ribeirão Eusébio no sábado (3), segundo alerta emitido pelo município.

Entre a noite de terça (6) e a madrugada desta quarta (8), três pessoas morreram em Osasco.

No primeiro caso, dois homens acabaram soterrados no início da madrugada após o desabamento de um muro sobre uma casa na avenida José Barbosa de Siqueira, no bairro Padroeira.

Pela manhã, bombeiros encontraram o corpo de um homem, que havia sumido na noite anterior, depois de tentar atravessar a avenida Roberto Pinto Sobrinho, no bairro Industrial Anhanguera, que estava alagada.

Os bombeiros ainda procuram um homem e uma mulher que estão desaparecidos desde o início da noite de domingo (4). Eles foram arrastado por uma correnteza na trilha que leva à Cachoeira do Poço das Virgens, na estrada Evangelista de Souza, região de Parelheiros, extremo sul da cidade São Paulo. Outras seis pessoas foram resgatadas.

Segundo os bombeiros, o volume de água ainda era grande nesta quarta, o que impossibilitava a entrada de equipes. Foi feito um sobrevoo na região para avaliar as condições, mas as vítimas não foram vistas de cima.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a partir de dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Rio Grande da Serra concentrou o maior volume de chuva nesta terça entre os municípios vizinhos de São Paulo, com 82,2 mm.

Onde mais chouve na região metropolitana

Rio Grande da Serra: 82,2 mm

São Paulo (Mooca): 60,3 mm

Guarulhos: 56,6 mm

Barueri: 53,2 mm

A cidade da Grande São Paulo também teve o maior acumulado de chuvas desde o início do mês no estado de São Paulo, com 437,2 mm.

Cidades paulistas com maior volume de chuva desde o início do mês

Rio Grande da Serra: 437,2 mm

Barra do Turvo: 223,6 mm

Jarinu: 192,6 mm

Rancharia: 178,8 mm

Guarujá: 173,4 mm

CALOR E CHUVA PELO PAÍS

O CGE alerta que o ar seco ganha força e o sol passa a predominar até o fim de semana na capital paulista. A temperatura poderá chegar a 32ºC no domingo, conforme previsão do Inmet.

"A entrada da brisa marítima aumenta a quantidade de nuvens durante a noite, mas não há previsão de chuva", afirma o órgão municipal, sobre a previsão para esta quinta, quando a temperatura deverá oscilar entre 17ºC e 27ºC.

A tendência no Rio de Janeiro é a mesma da cidade de São Paulo, com calor nos próximos dias e chuva apenas no domingo.

Já em Belo Horizonte, há previsão de pancadas de chuva nesta quinta (9), sexta e no domingo. A instabilidade só deverá dar trégua no sábado

No Sul do país, a previsão é de termômetros registrando calor. Em Porto Alegre, o Inmet prevê calor de 39ºC na sexta-feira (9), a temperatura prevista mais elevada entre as capitais brasileiras. Não chove na capital gaúcha até domingo.

Em Brasília, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas todos os dias.

Fonte: Inmet