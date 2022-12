RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apenas 19 municípios no Brasil relataram não ter casos confirmados de Covid-19 em 2021. É o que aponta uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Por outro lado, uma parcela composta por 5.549 municípios -quase a totalidade (5.570)- informou registros confirmados clinicamente ou laboratorialmente no ano passado.

De acordo com o IBGE, somente duas cidades não responderam ao levantamento -Porto de Moz (PA) e São José (SC). Os dados integram a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2021.

Os 19 municípios sem confirmações estão distribuídos em 11 estados: São Paulo (4), Minas Gerais (4), Rio Grande do Sul (2), Bahia (2), Alagoas (1), Amazonas (1), Ceará (1), Goiás (1), Maranhão (1), Piauí (1) e Tocantins (1).

Esses municípios são na maioria de pequeno porte. Nove somam até 5.000 habitantes. Outros cinco reúnem de 5.001 a 10 mil pessoas.

Centro-Oeste (99,8%), Nordeste (99,7%) e Sul (99,7%) apresentaram as maiores concentrações de municípios com casos confirmados de Covid-19 em 2021. O Norte, por sua vez, teve a menor (99,3%). A proporção no Sudeste foi de 99,5%.

O IBGE afirma que, dos 5.570 municípios do país, 5.343 (95,9%) tinham locais públicos ou privados com condições de realizar testes do tipo PCR ou sorológicos em pacientes com suspeitas de Covid-19.

Dos 5.549 municípios com casos confirmados, 3.704 (66,8%) relataram a instalação de tendas de triagem para combate ao coronavírus. Essas estruturas foram montadas para o atendimento a pessoas com sintomas respiratórios e, eventualmente, o encaminhamento a hospitais.

As regiões Norte (75,4%), Nordeste e Centro-Oeste (ambas com 71%) apresentaram as maiores concentrações de municípios com instalação de tendas de triagem, diz o IBGE. O Sudeste teve a menor (59%).

Ainda segundo o instituto, dos 5.549 municípios que informaram casos de Covid-19, 5.517 (99,4%) declararam a necessidade de internação de pessoas acometidas pela doença.

Dos 5.517 com registros de internação, 5.468 (99,1%) apontaram a ocorrência de pelo menos uma morte.