SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 49 anos foi resgatada nesta quarta (8) após ser mantida em cárcere privado durante quatro dias pelo companheiro dentro do próprio apartamento no bairro Vale do Sol, em Piracicaba (SP). Ela sofreu fraturas e lesões em várias partes do corpo. A informação foi confirmada à reportagem pela SSP-SP (Secretaria de Segurança de São Paulo). O suspeito está foragido.

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, namorava o homem há dois meses. Ele a trancou em casa e a agrediu com socos no rosto e tórax, golpe de faca no braço direito, além de ter mordido os braços dela e a deixado amarrada.

O resgate ocorreu quando ela foi tentar sacar dinheiro em um banco. No momento, o homem não teria permitido que ela fosse sozinha até a agência. Ao passarem por funcionários do condomínio, as marcas de agressão foram percebidas por terceiros.

Segundo boletim de ocorrência obtido pela EPTV, afiliada da Rede Globo, o homem também teria a ameaçado de morte.

A vizinha da vítima, a dona de casa Célia Aparecida Gonçalves, disse à TV que ela negava que as lesões seriam agressões. "Ela não queria falar que tinha apanhado. Ela falou que caiu da escada. Aí nós vimos que o machucado dela não é de escada", disse. "Tiramos o óculos dela e vimos que a cabeça tava inteira machucada. Aí ela confirmou que fazia dias que ela estava apanhando. Ele tava aqui ainda, eu tentei pegar ele, mas não consegui."

A mulher foi encaminhada para a UPA da Vila Sônia. Uma outra moradora, que não quis se identificar, explicou que as lesões são graves. "Na hora, o médico já falou que ia internar por causa do crânio dela, que está muito amassado. Ela está bem debilitada. O braço está quebrado, o corte da faca, o médico disse que ia dar uma 'limpada' e ver o que ia fazer", disse a testemunha.

À reportagem, a SSP-SP informou que está investigando o caso como "lesão corporal e sequestro e cárcere privado" pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Piracicaba.

A pasta também disse que o celular dela estava em posse do companheiro e que, após o resgate, a polícia militar conseguiu resgatá-lo.