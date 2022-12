SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu no sábado (10) uma carga de mais de 700 kg de cocaína que seria transportada em cascos de navios a partir de um porto no Espírito Santo. Um casal, que alugou um imóvel para a preparação e armazenamento da carga ilegal, foi preso no município de Serra.

O homem de 54 anos e sua esposa de 34 anos vinham sendo investigados pela Polícia Federal. Os agentes acompanharam o deslocamento dos traficantes até o Espírito Santo e identificaram o casal e a residência ainda na sexta-feira (9).

A PF encontrou com o casal 23 pacotes com aproximadamente 35 kg de cocaína cada, totalizando cerca de 785 kg.

Segundo a investigação, a cocaína seria inserida em compartimentos sob cascos de navios -a tática é conhecida como Sea Chest. Os cargueiros escolhidos seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil.

Toda a droga encontrada foi apreendida e levada para pesagem oficial e confecção dos laudos necessários. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve responder as acusações na Justiça.

A PF diz que segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos no esquema.