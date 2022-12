RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Candidatos a residência médica da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) do Rio de Janeiro registraram na manhã deste domingo (11) um boletim de ocorrência por suspeita de fraude na prova. Eles notaram que um dos envelopes com a prova ? programada para ser aplicada às 9h ? não estava lacrado.

A Polícia Militar informou que foi acionada e levou todos os envolvidos para a delegacia de Bonsucesso (21ª DP). A Polícia Civil informou que o envelope que não estava lacrado foi apreendido e passará por perícia durante as investigações.

Em nota, a prefeitura informou que "foi constatada inconsistência" em envelopes, que não estavam devidamente lacrados. A prova com envelope violado seria para candidatos à residência em Cirurgia Geral.

A prefeitura afirma que anulou a etapa do processo seletivo para os candidatos e que irá remarcar a aplicação em data que não coincida com outros concursos no Brasil.