SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Belo Horizonte, em Minas Gerais, já registrou mais da metade da chuva prevista para todo mês de dezembro em apenas 10 dias.

A Defesa Civil municipal divulgou um balanço em que mostra que somente na região oeste da capital mineira choveu 177,6 milímetros -ou seja, 52,4% do volume total esperado para os 31 dias do mês. Segundo o órgão, a média de dezembro é 339,1 milímetros.

Em todas as nove áreas monitoradas da capital, o acumulado passa de 100 milímetros. E, em pelo menos cinco, foi superado 40% do total previsto para o mês.

Na Pampulha, já choveu 49,5% do esperado para dezembro. Depois, aparecem as regionais noroeste (48,4%), nordeste (44,2%), centro-sul (42,7%) e Venda Nova (42,2%).

A capital mineira está com alerta de pancadas de chuva até as 8h desta segunda-feira (12). A Defesa Civil alertou para a possibilidade de chuvas de 20 a 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão orienta a população a redobrar a atenção para o risco de deslizamentos e desmoronamentos. A Defesa Civil também pede para que motoristas e pedestres evitem transitar em vias sujeitas a alagamentos ou próximo a córregos e ribeirões, não se abrigue e nem estacione veículos debaixo de árvores, e nunca atravesse ruas alagadas e nem deixe crianças brincarem em enxurradas.

Confira o acumulado de chuvas até as 23h do dia 10 de dezembro:

- Barreiro: 117,8 mm (34,7%)

- Centro Sul: 144,8 mm (42,7%)

- Leste: 130,6 mm (38,5%)

- Nordeste: 150 mm (44,2%)

- Noroeste: 164 mm (48,4%)

- Norte: 118,2 mm (34,9%)

- Oeste: 177,6 mm (52,4%)

- Pampulha: 168 mm (49,5%)

- Venda Nova: 143,2 mm (42,2%)