RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dois turistas alemães idosos ficaram feridos no centro do Recife em um assalto registrado na última quinta-feira (8) e divulgado nesta segunda (12). Um deles está internado desde o crime.

Os homens têm 79 e 81 anos e faziam um passeio pelas ruas do Centro durante a parada de um cruzeiro em que estavam no Porto do Recife.

A ocorrência foi nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, conhecido pelos monumentos históricos.

As vítimas tinham parado na localidade para fazer fotos, quando foram abordados pelos assaltantes. Os criminosos teriam feito a abordagem em português e o idioma não foi compreendido pelos alemães.

Um dos turistas ficou ferido na cabeça e está internado no hospital Santa Joana, no Recife. Ele foi atingido, segundo a polícia, por um objeto contundente, ainda não identificado.

A unidade de saúde particular não divulgou o estado de saúde da vítima.

O outro turista sofreu ferimentos leves e está no hospital acompanhando o compatriota. Os nomes dos alemães não foram divulgados oficialmente.

Ninguém foi preso até o momento. Ao menos dois assaltantes teriam participado da ação e roubaram objetos pessoais dos estrangeiros.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que as forças de segurança estão trabalhando de forma integrada na identificação e prisão dos suspeitos da tentativa de latrocínio.

"As diligências iniciaram imediatamente após o fato [na quinta-feira], registrado pela Delegacia do Turista. As investigações estão sendo conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios, do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Pernambuco", disse a secretaria, no comunicado.

Ainda segundo o órgão, imagens de câmeras de videomonitoramento auxiliam nos trabalhos investigativos.

A Folha de S.Paulo procurou o Consulado da Alemanha no Recife, mas não houve resposta até a publicação do texto.