SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana com calor e bares cheios em São Paulo será substituído nos próximos dias por chuvas e queda de temperaturas. Apesar de uma manhã quente nesta segunda-feira (12), a terça (13) começa com máxima de 23ºC, que deve se manter até sexta-feira.

Ainda, pancadas de chuva forte devem começar a cair na tarde desta segunda. O clima instável recebe uma frente fria, que avança na terça pelo, por Minas Gerais e pelo Rio de Janeiro, e reforça os temporais, segundo a Climatempo.

Na quarta (14), as chuvas rumam para o Espírito Santo e a Bahia, e a capital paulista fica com o frio, com as mínimas que vão se manter entre 14ºC e 15ºC, e máximas de 21ºC e 23ºC na quarta (14) e na quinta (15), respectivamente, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As temperaturas só devem voltar a subir na sexta (16), quando a máxima pode chegar a 27ºC.

No Brasil, o aumento de chuvas será reforçado pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno que consiste em um corredor de umidade que persiste durante primavera e verão e dura até 19 dezembro.

Na região Norte, a chuva vai se concentrar no Tocantins e na parte sul do Pará, com temperaturas entre 25ºC e 34ºC. O Nordeste não terá chuvas na maior parte dos estados, e a precipitação se concentra no Piauí, que pode ter máximas de 38ºC na capital, Teresina, e na Bahia.

Já no Sul, a semana começa com temperaturas em queda nesta segunda (12), e avisos de tempestade. No Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo o Inmet, há risco de granizo, alagamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e ventos intensos.