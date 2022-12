SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa realizada pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) com 87 hospitais privados do estado paulista mostra que 95% deles registraram aumento no número de pacientes com suspeita de Covid-19 atendidos no início deste mês, mas que poucos têm resultado em internação.

De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 1º e 10 de dezembro, os casos de pacientes infectados com o coronavírus atualmente representam 55% dos atendimentos nas instituições, ante um índice de 49% no mês anterior.

No período analisado, pacientes que receberam o diagnóstico de Covid-19 e evoluíram para internação representaram 32% dos atendimentos ?em novembro, essa taxa era de 24,5%.

Internações em unidades de terapia intensiva, por sua vez, não registraram uma mudança significativa nos primeiros dias de dezembro, em comparação ao mês anterior. Ao todo, 19% dos hospitais tiveram aumento de 6% a 10% de ocupação de seus leitos de UTI Covid, ante 18% em novembro.

Já o número de unidades de saúde que registraram uma alta de até 5% em internações em UTI Covid caiu de 73%, em novembro, para 65%.

"Os casos de pacientes com suspeita de Covid-19 cresceram em relação ao mês anterior, mas evoluem sem gravidade, não necessitando de internação hospitalar", afirma o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin.

"No entanto, ratificamos a necessidade de que a população use máscara em locais com aglomerações e mantenha o protocolo de segurança à saúde com a lavagem de mãos e cumpra o calendário de vacinação especialmente neste período de festas, pois há tendência de aumento da doença", destaca.

A pesquisa do sindicato patronal, que reúne em seus quadros 51 mil hospitais, clínicas e laboratórios, identificou ainda uma queda, entre 1º e 10 de dezembro, no aumento de internações de crianças com síndromes respiratórias ?se em novembro 84% dos hospitais participantes apontaram alta de casos, neste mês ela foi identificada em 35% deles.