SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 4-amarela, administrada pela ViaQuatro, tem a operação paralisada na manhã desta terça-feira (13) por causa de uma falha elétrica. Imagens mostram os passageiros dentro dos vagões, desligados e sem circulação de ar.

Segundo a assessoria da ViaQuatro, o problema acontece desde às 7h30, devido à falha elétrica gerada por oscilação de energia. Por volta das 8h30, a empresa afirmou que a energia já havia sido restabelecida e a operação estava sendo retomada.

Passageiros reclamaram nas redes sociais dos problemas enfrentados no transporte público.

"A linha 4 amarela deu falha na rede elétrica, pessoas ficaram mais de 1 hora entre as estações república e luz. Desembarcaram no túnel e foram até a próxima estação", afirmou na rede social um passageiro identificado como Adriano.

"Hoje realmente está uma terça-feira que mexe com a nossa paciência chuvas metro e via mobilidade com problemas", escreveu outra passageira.

Desde o início da manhã chove forte na capital paulista, mas ainda não há confirmação de que a falha na circulação dos trens tenha sido causada pela chuva.

Muitos passageiros deixaram os trens e saíram das estações em busca de outra opção de transporte. quem chegava às paradas, não conseguia embarcar.

Na estação Pinheiros, uma das que recebe mais passageiros na linha 4, parte das escadas rolantes foi desligada, o que dificultou ainda mais o deslocamento dos usuários.

A linha 4-amarela tem 12,8 quilômetros de extensão em operação e 11 estações, ligando a região Luz, no centro de São Paulo, ao bairro de Vila Sônia, na zona oeste.