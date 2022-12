SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das lideranças do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Tocantins, o militante Raimundo Nonato Oliveira, 46, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (13) dentro da casa em que morava no município de Araguatins (TO), próximo à divisa com o Pará.

Segundo o movimento, Raimundo dormia em casa, no bairro Vila Cidinha, quando dois homens encapuzados entraram no local e atiraram nele. O homem, que era conhecido dentro do movimento como "Cacheado", morreu na hora.

Em nota, o MST informou que Raimundo era perseguido por latifundiários e grileiros da região do Bico do Papagaio, sendo alvo de tentativas de assassinatos "por diversas vezes" entre 2000 e 2015.

Ele contava que viu o pai ser morto por pistoleiros quando ainda era criança, o que o motivou na luta pela terra.

"O MST reafirma que vai continuar lutando e resistindo contra toda e qualquer forma de injustiça social, com quem quer que seja. Lutaremos incansavelmente para que seja feita justiça contra mais esse brutal assassinato que ceifou a vida do militante Cacheado", afirmou o movimento em nota.

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins confirmou a ocorrência e disse que o caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.