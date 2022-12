BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um ladrão que arrombou e furtou uma residência na zona sul de Belo Horizonte devolveu o que levou e escreveu um bilhete de desculpas ao saber que o dono da casa era um "polícia". "Não quero problemas", disse, no bilhete.

O furto aconteceu na casa de um delegado no bairro Anchieta, no último sábado (10). Foram levados cinco relógios e 25 munições calibre 380, segundo informações da Polícia Civil. Um pé de cabra usado no arrombamento chegou a ser deixado dentro da casa. Não havia ninguém na residência no momento do furto.

Dois dias depois, na madrugada de segunda-feira (12), os relógios, as munições e um bilhete foram deixados dentro de uma pasta em frente à casa.

"Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Por isso estou devolvendo, se eu soubesse que era casa de polícia não teria entrado, me desculpa. Sou sujeito homem por isso estou devolvendo", dizia o bilhete.

A Polícia Civil iniciou buscas na região, mas até a manhã desta quarta-feira (14) ninguém foi preso. A suspeita é que mais de uma pessoa tenha participado do furto. As buscas são feitas pela Puma (Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio).

"A Polícia Civil prossegue com diligências visando identificar os suspeitos e esclarece que, até o momento, não houve prisão", afirmou a corporação, em nota.