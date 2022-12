RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O turista alemão de 81 anos ferido durante um assalto na última quinta-feira (8) no centro do Recife morreu nesta quarta-feira (14). A morte foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco, que passa a investigar o caso como latrocínio (roubo seguido de morte).

Werner Duysen Gurkasch estava internado no hospital Santa Joana, unidade de saúde particular localizada no Centro do Recife. Ele foi atingido, de acordo com a polícia, por um objeto contundente, ainda não identificado.

Outro turista alemão, de 79 anos, também ficou ferido, mas de forma leve.

O hospital informou que não está autorizado a passar detalhes sobre a vítima. O nome do turista ferido levemente não foi divulgado oficialmente.

Os estrangeiros faziam um passeio pelas ruas do centro da capital pernambucana durante a parada de um cruzeiro em que estavam no Porto do Recife.

A ocorrência foi nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, conhecido pelos monumentos históricos.

Os dois idosos tinham parado na localidade para fazer fotos, quando foram abordados pelos assaltantes. Os criminosos teriam feito a abordagem em português e o idioma não foi compreendido pelos alemães.

Imagens de câmeras de videomonitoramento auxiliam nos trabalhos investigativos da polícia.

Um suspeito de praticar o assalto foi preso nesta terça-feira (13). Ele tem 27 anos e confessou ter participado da ação criminosa, segundo a polícia.

Outro homem também foi detido junto com o suspeito, mas ainda não há confirmação se ele também participou da ação.