SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Meta (empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook) tem um histórico de inspiração em outras redes. Numa leva só, a companhia anunciou novidades no Instagram cujas funcionalidades lembram recursos já presentes no Twitter e no BeReal.

Alguns recursos começaram a chegar aos poucos para as pessoas nesta terça-feira (13), enquanto outros ainda serão liberados em caráter de teste para algumas pessoas.

A ideia das novas funções parece ser tentar aumentar as formas de se expressar no Instagram e, assim, fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no app.

NOTAS, COMO UM TWITTER NO INSTAGRAM

Em vez de postar um story com texto, as pessoas poderão fazer publicações curtas de até 60 caracteres, num recurso que lembra um pouco o que ocorre no Twitter. Das novidades, esta é a única já disponível para todas as pessoas.

Como fazer:

- É necessário acessar sua caixa de entrada de mensagens (arrastando para o lado esquerdo ou clicando no ícone de avião de papel no canto superior)

- Toque em Deixar uma nota sobre sua foto de Perfil e clique em Compartilhar -é possível ainda escolher se você quer que todos seus seguidores vejam a mensagem ou apenas amigos próximos.

As mensagens ficam disponíveis para visualização de amigos por até 24 horas. Mas, diferentemente dos stories, é necessário acessar a caixa de entrada para visualizar as postagens das pessoas.

Se alguém responder a uma mensagem, elas chegam na sua caixa de entrada como uma DM (mensagem direta).

STORIES ESPONTÂNEOS E INDICAÇÕES DO SUA VEZ

O app BeReal ganhou popularidade por propor postagens espontâneas em uma captura dupla, onde é tirada uma foto da câmera selfie e da câmera principal.

O Instagram começou a testar o mesmo recurso. Após capturar um story espontâneo, ele será apenas visualizado para pessoas que também postaram stories do mesmo tipo.

Como no BeReal, haverá uma notificação diária lembrando a pessoa de fazer um story espontâneo.

Sabe aqueles Stories com desafios do tipo "Mostre seu pet preocupado com os boletos"? Este recurso é chamado Sua vez, e agora o Instagram começou a testar uma funcionalidade que permite convidar amigos para participar do desafio ou passar adiante.

COMPARTILHAMENTO EM GRUPOS DE AMIGOS E COLEÇÕES

O Instagram testa perfis de grupo e coleções colaborativas.

Na primeira opção a ideia é compartilhar publicações e stories entre amigos, e não com todos os seus seguidores.

Para criar um novo perfil de grupo toque em + e selecione Perfis de grupo.

Já a segunda opção, também ainda em testes, é uma maneira de "as pessoas se conectarem com amigos por interesses em comum", "salvando publicações em uma coleção colaborativa no grupo ou em DM's individuais.

Para iniciar ou adicionar uma coleção colaborativa, é necessário salvar uma publicação diretamente no feed (tocando no ícone de bandeira de festa junina abaixo de uma publicação no seu feed) ou compartilhando uma publicação com um amigo via DM.