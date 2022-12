SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas pagarão mais caro pelos pedágios em estradas paulistas a partir da 0h00 da próxima sexta-feira (16). O reajuste do pedágio chega perto de 12%, como nos casos de vias movimentadas, como Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel.

O valor do "pedágio da praia", no sistema Anchieta-Imigrantes para quem sai da capital paulista para o litoral sul, subirá para R$ 33,80.

O último reajuste para as 18 concessionárias havia sido feito em julho de 2021. No total, 2,3 milhões de veículos circulam diariamente nas rodovias que terão suas tarifas reajustadas, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

As novas tarifas foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14), confira os novos valores.

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, administradas pela concessionária Autoban, da CCR, os pedágios cobrados vão de R$ 7,80 a R$ 11,80 para carros de passeio, com variação no valor em cada ponto de cobrança. O reajuste aprovado para essas vias é de 11,73%.

Segundo a Artesp, os contratos de concessão destas rodovias têm como indexador o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O aumento leva em conta a inflação acumulada entre junho de 2021 e maio de 2022.

As concessionárias Tebe, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas, que administram estradas no interior de São Paulo, vão reajustar seus pedágios em 10,72%, com contratos indexados pelo IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), calculado pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

A correção anunciada nesta quarta estava prevista para entrar em vigor em julho deste ano, mas foi adiada pelo governo de São Paulo, durante o período eleitoral. Segundo o estado informou à época, a medida foi tomada em um contexto de alta desenfreada de preços, em especial dos combustíveis.