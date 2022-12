SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) a suspensão do rodízio de veículos de passeio a partir do próximo dia 26. A medida vale até 6 de janeiro de 2023.

O rodízio voltará, na prática, a entrar em vigor em 9 de janeiro do próximo ano, uma segunda-feira.

Continuará em vigência normalmente, porém, o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e MRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento), segundo a Secretaria de Mobilidade e Trânsito.

O rodízio restringe a circulação de veículos no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado mini-anel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Às segundas são restritos os veículos com placas finais 1 e 2, às terças são os com placas 3 e 4, enquanto as placas 5 e 6 têm restrição de circulação às quartas. Já os com placas finais 7 e 8 não podem circular às quintas e, às sextas, o rodízio atinge as placas terminadas em 9 e 0.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.

Congestionamento No último dia 5, o motorista paulistano sofreu mais uma vez e o congestionamento voltou a ficar acima dos 400 km na cidade de São Paulo no começo da tarde, dia em que a seleção brasileira enfrentou a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 14h30 a cidade registrou 403 km de lentidão, a quarta maior marca do ano.

Três dias antes, no mesmo horário, quando o Brasil enfrentou Camarões no encerramento da primeira fase, foi registrado o recorde de engarrafamento na capital neste ano, com 474 km de lentidão.

As outras duas marcas foram 472 km, no dia 24 (às 14h30), data da estreia da seleção na Copa, e 404 km registrados por volta das 17h de 11 de novembro, véspera de feriado prolongado.