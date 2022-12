SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Milton Leite (União Brasil), 65, foi eleito nesta quinta-feira (15) para um inédito terceiro mandato consecutivo na presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Os parlamentares aprovaram sua reeleição com 47 dos 55 votos da Casa.

A vereadora Silvia da Bancada Feminista (Psol), sua principal adversária no pleito, teve 7 votos e houve uma abstenção. Alinhado ao prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), Leite teve votos dos governistas e de parte da oposição.

Vereador desde 1997, Leite está em seu sétimo mandato consecutivo no legislativo municipal. Nas eleições de 2020, quando teve a campanha de vereador mais cara do país, ele foi o segundo mais votado na cidade. Ficou atrás apenas de Eduardo Suplicy (PT).

Em seu discurso de agradecimento aos colegas, o presidente da Câmara Municipal garantiu que essa será sua última passagem pelo cargo e que não deve concorrer a um novo cargo de vereador. Seu novo mandato no posto mais alto da Câmara será de um ano.

"Aceito essa missão, obrigado pela reeleição. Reitero: é a última mesmo", disse Leite no púlpito da Casa. "Milton parte, no final de 2024, para novos desafios, novos projetos pessoais que não estarão contemplados aqui na Câmara Municipal de São Paulo."

Em setembro, a Câmara Municipal aprovou uma mudança na Lei Orgânica do Município que permitiu a segunda reeleição do presidente. Até então, a lei não permitiria sua permanência no cargo pois ele foi reeleito no final de 2021.

Ele ainda ressaltou que respeita a oposição e elogiou colegas que devem deixar a Casa para assumir mandatos em outras esferas, como a deputada federal eleita Erika Hilton (Psol), que irá para a Câmara dos Deputados no ano que vem.

O vice-presidente do legislativo municipal será Xexéu Tripoli (PSDB), também eleito com 47 votos.