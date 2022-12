SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esta quinta-feira (15) foi o último dia de "A Fazenda 2022" (RecordTV). Desde que os peões acordaram, o clima de felicidade tomou conta. Um almoço especial foi oferecido aos finalistas, que o desfrutaram juntos.

Iran Malfitano avaliou sua trajetória e admitiu arrependimentos, enquanto Bia Miranda lembrou as dificuldades que passava antes do reality show rural.

Bárbara Borges ficou em prantos ao se despedir dos animais. Além disso, a produção cometeu uma gafe que arrancou risadas.

COMEÇO DO DIA

Bárbara, Iran e Bia foram acordados na manhã desta quinta-feira por volta de 10h30. Os peões se mostraram felizes com o último dia do reality show rural. Poucos minutos após o despertador tocar, Bárbara e Iran, que dormem juntos em uma cama de casal, se abraçaram.

Em seguida, os dois seguiram para a área externa da casa. A atriz levantou os braços para os céus e celebrou: "15 de dezembro! 15 de dezembro! Estamos aqui!".

"Último dia que a gente vai ver isso aqui, hein?", disse Iran, admirando a propriedade rural. Bia se aproximou e ouviu um "bom dia" dos peões. A neta postiça de Gretchen respondeu: "Não tem mais dia nenhum, gente! Acabou!".

"Que dia lindo!", continuou Bárbara.

O QUE TERIA FEITO DIFERENTE

Iran mostrou arrependimento quanto a algumas atitudes que tomou no programa. "Faria de novo o reality. Não faria um outro reality, mas este aqui, exatamente como foi, eu faria de novo", riu Babi, enquanto lavava a louça.

"É, de repente eu teria tido duas atitudes diferentes só...", confessou Iran.

"Ah, mas aí você iria encontrar as tristezas e alegrias daquela escolha, sabe?", apontou a atriz.

"Sim, só digo em termos de exposição. Eu não teria exposto pessoas como eu expus. Só nesse termo", explicou o peão.

"Você ficou com isso na cabeça, né?", respondeu Babi.

"É, cara... Babi, admitir os meus erros nunca foi problema. Isso, pra mim, não é significado de fraqueza. Mas eu não gosto de falar das pessoas que não estão aqui, ter exposto alguém que não merecia. Só isso. Falar que eu errei, eu não tenho o menor problema com isso. Agora, ter exposto alguém que não merecia tal exposição é o que mexe comigo", desabafou Iran.

ALMOÇO ESPECIAL

No final da manhã, os finalistas foram confinados fora da sede. Bia tomava sol, enquanto Babi e Iran mergulhavam na piscina. Os peões notaram que a porta havia sido destrancada, e Bia foi até o interior da sede verificar se havia algo diferente.

"Não! Não acredito!", disse ela, se aproximando da mesa e pegando uma das garrafas de refrigerante. A peoa carregou a bebida até a área externa, e a exibiu para os colegas: "Tem cola!", anunciou, empolgada. No confinamento, os peões não têm acesso a refrigerantes.

Os três foram almoçar juntos, e Iran demonstrou felicidade por comer uma comida com um tempero diferente do seu.

ABRINDO O CORAÇÃO

Bia desabafou com Bárbara e Iran sobre sua vida antes do reality. "Antes de eu entrar aqui eu estava muito ferrada. Várias brigas de família, daí se estendeu pra internet. Tive que ficar me posicionando na internet. Eu falava: 'Meu Deus, por que está acontecendo isso?'", começou a neta postiça de Gretchen.

"E eu não dormia, porque, de madrugada, tinha que trabalhar. De manhã, pegava o celular e ficava o dia inteiro [mexendo]. O Gabriel falava: 'Dorme, você precisa trabalhar amanhã'. Mas eu não dormia, ficava vendo o que as pessoas ficavam falando. Várias me xingando. Falei: 'F*deu!'".

Ela continuou: "Teve uma fase da minha vida que eu falei: vou ficar trabalhando a minha vida toda na borracharia, vou ter que me sustentar com isso, vou batalhar pra caramba pra comprar a minha casa, demorar anos pra juntar dinheiro, e é isso. Já me conformei, sabe? Essa é a minha vida mesmo".

"Não estava me arrumando, vivia com o cabelo preso, chinelo, usando uns blusões do Gabriel, umas 'calçolas' e ficava assim. Aconteceu tudo isso e em menos de três dias eu fui chamada pra entrar. A minha avó falou assim: 'Viu? Aconteceu tudo isso pra você aparecer na internet'. Ela gritou: 'Deus escreve por linhas tortas!'", riu a peoa.

DESPEDIDA

Bastante emocionada, Babi tirou um tempo para dizer adeus aos animais. A peoa se dirigiu primeiro até Colorado e acariciou a cabeça do cavalo. "Gostei de cuidar de você, viu? Vou sentir saudade. Vou te levar aqui no meu coração, tá? Você vai voltar pra casa, né, Colorado? Eu também. Obrigada", disse, enquanto chorava.

Em seguida, foi até a área das aves e disse adeus aos pavões. "Pavoa, tchau! Tchau, pavõeszinhos. Você está cuidando dos seus filhotes, né? Vou encontrar os meus filhotes pra eu cuidar deles também", falou, soluçando.

A atriz ficou muito emocionada com Rafinha, o pato que nasceu durante a estadia dos peões no reality show rural. "Rafinha, nem estou te reconhecendo mais, de tão grande. Eu vi você no dia em que nasceu, vi você pequenininho. Tchau, Rafinha! Tchau, gansos! Vou voltar pra casa".

Babi ainda passou pelos porcos, galinhas, lhamas, vaca, touro e bezerro para a despedida. Ela também fez carinho pela última vez nas ovelhas e brincou: "Tchau, irmãzinhas. Vou sentir saudade. Vocês são muito lindas".

"Ai, é muito difícil se despedir", suspirou a peoa.

GAFE DA PRODUÇÃO

Iran relatou um alerta inusitado que os finalistas receberam nesta tarde. "Eram vocês que estavam gritando aqui fora?", perguntou Bia, encontrando Iran na área externa.

Iran riu e assentiu: "Eu gritei porque, primeiro, uma locução: 'É proibido andar sem roupa pelas dependências da sede'. Eu estava aqui vestido e a Babi estava ali. Aí eu levantei e falei: 'A Bia? Não, ela não ia fazer isso. O Gabriel ia matar ela!'".

"Lógico que não, eu estava normal lá", respondeu a peoa.

"Logo depois eles falaram: 'A locução anterior não é válida'. Mas pô, a gente nunca ouviu 'não pode andar sem roupa dentro da sede'", completou o ator.