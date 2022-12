SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque Villa-Lobos, na zona oeste paulistana, ganhou um carrossel artesanal inspirado em Paris. Instalado no último dia 8, ele foi fabricado pela Bertazzon, empresa responsável por carrosséis em cidades como Berlim, Dubai e Londres.

Trinta obras de diferentes artistas estão reproduzidas na atração, que levou dois anos para ser concluída. Localizada a 50 metros da entrada principal do parque, ela fica perto da Roda Rico, anunciada como a maior roda gigante da América Latina, inaugurada na semana passada.

O carrossel tem 13 metros de altura e 14 de diâmetro, além de dois decks e capacidade para receber até 70 pessoas sentadas. Para iluminar a nova atração, 3.000 lâmpadas foram instaladas em todo o equipamento, que pesa cerca de 20 toneladas.

Para a atração, o visitante precisa pagar por ingressos que variam entre R$ 10 e R$ 30 --estes podem ser adquiridos pelo site do Ticketson. As sessões duram quatro minutos e há posições para PCDs (pessoas com deficiência física).

A atração funciona de terça a sexta-feira, das 13h às 20h e, aos finais de semana e feriados, das 10h às 21h.

CARROSSEL DE SÃO PAULO

Quando: ter. a sex.: 13h às 20h, e sáb., dom. e feriados: 10h às 21h

Onde: Parque Villa-Lobos: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, São Paulo

Preço: R$ 10 a R$ 30 pelo site ticketson.com.br/carrossel

Tags:

São Paulo