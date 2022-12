SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Itamaraty terá uma secretaria específica para tratar de temas do meio ambiente.

A afirmação foi feita nesta sexta-feira (16) pelo futuro ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em entrevista à GloboNews. O compromisso com a pauta ambiental foi uma das promessas de campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na política exterior, também será um tema de grande importância. Eu pretendo inclusive criar uma secretaria dentro da estrutura do Ministério das Relações Exteriores que se encarregará de clima, meio ambiente e energia. Para que esses temas sejam tratados de forma conjuntaFuturo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira

As secretarias de um ministério são instâncias de alto nível, que respondem apenas ao próprio ministro e ao secretário-geral de cada pasta. Mauro não indicou quem deverá comandar a nova secretaria.

Logo após a eleição de Lula, ambientalistas se mostraram otimistas com as promessas do novo governo. Especialistas avaliam que o governo Bolsonaro foi um desastre ambiental de tal ponto que, por mais difíceis que sejam as condições orçamentárias e legislativas para 2023, as expectativas são positivas.

Mauro Vieira também diz ter recebido outras "missões" de Lula: candidatar o Brasil para sediar a Cúpula do Clima de 2025 (COP30), que deverá ser na América Latina; e reaproximar o Brasil da América do Sul e da América Latina, além de reposicionar a África como uma prioridade da política externa.

EXPECTATIVAS DO MUNDO SOBRE O BRASIL

Há um ano das eleições, Lula chegou a se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir pautas de meio ambiente. Nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden vê em Lula a oportunidade de avançar em pautas prioritárias da sua agenda, como as mudanças climáticas.

Em novembro, Lula participou de uma reunião com o enviado especial dos Estados Unidos John Kerry na COP27, que aconteceu no Egito. Os dois discutiram sobre a futura ajuda dos EUA para ações de preservação da Amazônia.