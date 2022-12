BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo vai bancar a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina da USP. A obra de R$ 50 milhões começará no próximo ano e deve ser entregue em 2025.

Este é um dos quatro projetos prioritários da faculdade e da Fundação Faculdade de Medicina (FFM), entidade particular, sem fins lucrativos, que apoia o ensino, a pesquisa e a assistência em saúde por meio do apoio das atividades da faculdade e do Hospital das Clínicas.

O objetivo é ampliar e integrar a área de pesquisa clínica da faculdade, que hoje é descentralizada, sendo cada um de seus nove institutos responsável por uma parte.

"O novo centro trará para nós sustentabilidade financeira, nos ajudará na retenção de talentos e apoiará alunos e profissionais no acesso a novas tecnologias. Além disso, facilitará o contato, intercâmbio de informações e o recebimento de recursos de instituições estrangeiras", diz a diretora da FMUSP, Eloísa Bonfá.

A pesquisa na FMUSP aumentou muito com a pandemia por conta de todo o trabalho realizado por profissionais do HC na linha de frente. De 2019 a 2021, o crescimento das publicações foi de 35,7%.

Atualmente, a instituição registra mais de 3.000 publicações por ano. A FMUSP figura no ranking das melhores faculdades de medicina do mundo. O HC é o maior complexo hospitalar da América Latina, com 2.400 leitos.