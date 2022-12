O acervo fotográfico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), composto por cerca de 15 mil itens, está passando por um processo de restauração, ao custo de R$ 120 mil. A coleção inclui imagens feitas entre o fim do século 19 e o início do século 20, que testemunham diferentes etapas da pesquisa científica botânica no país.

Segundo o Jardim Botânico, o acervo registra imagens como a vegetação nativa do bairro das Laranjeiras, o Leblon de 1925, o Horto Florestal em 1942, além das fotos feitas por cientistas que estiveram no Brasil entre 1920 e 1940. Um dos tesouros da coleção são os 3,6 mil negativos rígidos em placas de vidro, produzidos na primeira metade do século 20. Um dos tesouros da coleção são os 3,6 mil negativos rígidos em placas de vidro, produzidos na primeira metade do século 20. Preservação O projeto inclui a instalação de um sistema completo de climatização para o Galpão de Acervo e Memória, área onde ficará acondicionado esse material. O investimento é de R$ 136 mil. O espaço também é usado para guardar documentos históricos, instrumentos científicos e mobiliário, além de outros acervos, como os 10 mil itens do botânico Geraldo Kuhlmann (1882-1958) que também serão restaurados.

