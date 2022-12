SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num lugar, foram criados horários noturnos. Em outro, performances artísticas foram incorporadas ao roteiro. Num terceiro ponto, trens receberam decoração especial, que pode ser vista nesta semana que antecede o Natal.

Concessionárias, associações de preservação ferroviária e até mesmo trens interestaduais ganharam decoração especial ou criaram programações e horários extras para atender seus usuários neste final de ano.

O Metrô de São Paulo começou na última sexta-feira (16) a circular com trens decorados com iluminação natalina em três linhas (2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata). Quatro estações (Trianon-Masp, Sacomã, Sumaré e Tamanduateí, todas na linha 2-Verde) também ganharam iluminação nas cores verde e vermelho.

Eles vão operar das 4h40 à 0h com as cores especiais até 6 de janeiro. É possível saber em tempo real onde os trens estão, por meio do localizador no site do Metrô.

Já a concessionária MRS terá, entre esta terça-feira (20) e quinta (22), a circulação inédita de um trem iluminado para celebrar o Natal em três estados ?Minas, Rio e São Paulo? numa parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).

Nesta terça, passará pelo trecho entre Taubaté e Queluz (em SP), e em locais como Itatiaia, Volta Redonda e Barra do Piraí (RJ).

Na quarta (21), Valença e Comendador Levy Gasparian são duas das cidades que terão o trem especial no Rio, assim como Belmiro Braga e Matias Barbosa, em Minas.

O circuito termina na quinta, com locais como Juiz de Fora, Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Barroso, em Minas Gerais.

Em algumas cidades atendidas pelos trilhos da concessionária, há também decoração especial de praças, como Juiz de Fora (MG), Barra do Piraí (RJ) e Pindamonhangaba (SP).

A maria-fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes, em Minas Gerais, terá horários especiais para o período do Natal, com duas partidas quinta e sexta-feira (23) de cada uma das cidades.

Em São João del-Rei, o trem partirá às 10h e 13h30, enquanto no sentido oposto, os horários são 11h e 14h30. Os ingressos custam R$ 70 (apenas ida) e R$ 80 (ida e volta).

Em Guararema (SP), a programação de fim de ano vai até 8 de janeiro, com passeios extras às sextas-feiras, sábados e domingos.

Às sextas, o trem partirá às 17h30 e 21h. Já aos sábados e domingos, há um terceiro horário, às 14h30.

Os bilhetes custam R$ 75 (ida e volta), e podem ser comprados aqui. Crianças de até cinco anos, viajando no colo, não pagam, segundo a ABPF.

A maria-fumaça que opera entre Campinas e Jaguariúna, também da associação, teve roteiros especiais em três datas, com a presença do Papai Noel, de uma fada e com direito a iluminação especial na locomotiva a diesel que no passado foi operada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

No Rio Grande do Sul, a maria-fumaça que opera o Trem do Vinho teve viagens especiais na Serra Gaúcha aos sábados até o último dia 17, com Papai Noel, fanfarra, cantores e intervenções artísticas entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa.

A programação natalina em Salvador foi lançada no dia 12 pela CCR Metrô Bahia, que inclui a decoração de escadas rolantes da estação Lapa e de um ônibus que faz a conexão de passageiros entre a estação Aeroporto e o Aeroporto Internacional de Salvador.