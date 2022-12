SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros suspendeu nesta terça-feira, 20, por tempo indeterminado, as operações para tentar encontrar um homem e uma mulher que desapareceram há 16 dias no bairro rural de Emburá, no extremo sul de São Paulo, após serem atingidos por uma cabeça d'água, o aumento repentino do nível de água de um rio.

A vendedora Marli Senhora dos Anjos Valadão, 32, que está entre os desaparecidos, havia se reunido com um grupo de amigos para uma trilha em direção a cachoeiras do rio Itanhaém. Segundo relatos feitos à irmã dela, Marlene Souza, o grupo fazia a travessia de um rio quando ela e um rapaz foram atingidos pela água.

Marli se assustou enquanto atravessava o rio e parou no meio do caminho, segundo os relatos. Um homem de 25 anos teria tentado ajudá-la a voltar à margem do rio. Segundos depois, a cabeça d'água os atingiu e os dois foram levados pela correnteza. O aumento do nível da água foi causado pela chuva.

O Corpo de Bombeiros afirma que usou "todas as ferramentas e métodos disponíveis" nas buscas. Cento e dois profissionais trabalharam nas equipes que se revezaram na procura pelo casal, percorrendo 89,2 quilômetros do leito do Itanhaém. Dois cães, drones e helicópteros dos bombeiros foram usados ao longo das duas semanas de operação.

A corporação deve agora ficar em contato com gestores do Parque Estadual Serra do Mar e com comunidades indígenas que moram na região para avaliar se será necessário voltar ao local. Os bombeiros não descartam que os corpos do casal tenham sido arrastados até o mar --o rio onde ocorreu o acidente desemboca na cidade de Itanhaém, no litoral.